(Görüntülü) Antalyaspor Başkanı Öztürk: "Ligi en iyi noktada bitireceğiz"

Semih ERSÖZLER / ANTALYA,(DHA) -

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Galatasaray maçı sonrasında yaptığı değerlendirmede, ligi en iyi noktada bitirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.



Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, maç boyunca çok iyi mücadele ettiklerini ancak son dakikada yedikleri golle mağlup olduklarını belirtti. Öztürk, \"Maçın sonuna kadar savunma futbolu oynadık. Elimizdeki kadroya göre en iyi şekilde oynadık. Gol son dakikalarda gelince moral bozuyor. Son haftalarda lehimize oluyordu ancak bu hafta aleyhimize oldu. Futbolcularımız çok iyi mücadele etti. Takımımıza ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum\" dedi.



\"EN İYİ NOKTADA BİTİRECEĞİZ\"



Önceki yönetimin takım için elinden geleni yaptığını, kendi yönetimlerinin de elinden geleni yapacağını söyleyen Öztürk, \"Bitirebildiğimiz en iyi noktada bitirebilmek hedefimiz. Şu an hedef koyacak bir duruma gelmedik. Yönetim olarak yeni geldik. Son anlarda iki transfer yapabildik. Yönetim olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak takımımızın ligi en iyi noktada bitirmesini sağlayacağız\" diye konuştu.



\"DEPLASMAN TRİBÜNÜ KAFES DEĞİL\"



Başkan Ali Şafak Öztürk, deplasman tribünün önünde cam olmasına ilişkin bir soru üzerine de \"Sıkıntı stadın yapısından kaynaklanıyor. Galatasaray\'ın stadından gördüğümüz cam korumaları taktık. Gerekli düzenlemeleri yaptık arka tarafa havalandırmalar yaptık ama burada önemli olan futboldan önce can. Bizim stadımızda deplasman tribünü 3 kat olduğu için bu şekilde oldu. Deplasman tribünü kafes değil. Tekrar değerlendirme yapabiliriz\" dedi.