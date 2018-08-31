(Görüntülü) Antalyaspor Başkanı Bulut, görevini Ali Şafak Öztürk'e devretti

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, \"10 Ocak\'ta devraldığım bu onurlu görevi elimizden geldiği kadarıyla bayrağı üstlerde taşıyarak bugün Ali Şafak Öztürk beye devretmek için istifa ediyorum\" dedi. Antalyaspor\'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından sosyal medya hesabından görevini Ali Şafak Öztürk\'e devredeceğini duyuran başkan Cihan Bulut, Atilla Konuk Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi. Kendisinin çok mutlu ve huzurlu olduğunu vurgulayan Bulut, \"10 Ocak\'ta devraldığım bu onurlu görevi elimizden geldiği kadarıyla bayrağı üstlerde taşıyarak bugün Ali Şafak Öztürk beye devretmek için istifa ediyorum\" dedi. Bulut, Antalyaspor\'da göreve geldiği dönemde, takımın pahalı futbolcuların parasını ödeyemeyen finansal sıkıntı çeken bir durumunda olduğunu söyledi. Yönetim kurulu üyelerinin ekonomik sıkıntıları aşmak için elinden gelen çabayı sarf ettiğini aktaran Bulut, şunları söyledi: \"Neredeyse kayyuma gidecek kapıları kapanacak bir takım halindeydik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla elimizden geldiğince çalışarak bugünlere geldik. Bugünlere gelmemizde destekçimiz olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'e teşekkür etmek istiyorum. Onursal başkanımız eğer bizimle yolda yürümeseydi, destek vermeseydi bugün ne ben burada olurdum, takım dağılmış, kayyuma gitmiş hale gelirdi.\" Göreve geldiği dönemde vizyon sahibi olmadığı yönünde eleştiriler aldığını anlatan Bulut, \"Bizim pahalı oyuncularla yolumuza devam etme imkanımız yoktu. Ben de dünya yıldızı ile çalışmak isterdim. Ama batardık. Tasarruf ettik. Çalışma arkadaşlarımızdan ayrılmak zorunda kaldık. Tasarruf tedbirleriyle bu hale geldik. Herkesin düşecek dediği takımı ligde tuttuk\" diye konuştu. Bulut, lige başlarken en ucuz en değerli futbolcuları transfer etmek için çalışma yaptıklarını ekonomik imkan olması halinde bir kaç futbolcu transferi de yapmayı planladıklarını ancak gerçekleştiremediklerini söyledi. Antalyaspor taraftarı olarak takımı tribünde desteklemeye devam edeceğine dikkati çeken Cihan Bulut, şöyle konuştu: \"Koltuk sevdalısı olmadığımı söylüyorum. Bana görev verildi. Görevi aldığım gün istekli olmasam da görevi sahiplendim. İnanın kendi işyerime gitmeden Antalyaspor ile yatıp kalktık. Sakızı çamura düşürmemeye çalıştım. Bu takım hepimizin takımı. Benden sonra gelecek arkadaşlarımız geçmiş dönemde yaptığı hatayı, hata demeyeyim transferlerle ilgili yanlışları yapmayacaktır. Dünya yıldızı transfer etmek isterdim ama günün doğrusu o değildi. Günün doğrusu mütevazilik olacaktı. Amacımızın biri gençlerimizi kazandırmaktı. Genç futbolcular kazandırdık. Onların ülkemizin yıldızı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş maçı gibi önemli bir galibiyetten sonra bırakmanın gururunu yaşıyorum.\" \"ANTALYASPOR\'A CEZA VERECEK BİR ŞEY YAPMADIM\" Bulut, kulüp hakkında telefonunun sürekli açık olacağını ne zaman çağırırsa kulübün menfaatleri için yardımcı olmaya hazır olacağını söyledi. Sosyal medyada yayılan takımın kayyuma gideceği şeklindeki söylentilere tepki gösteren Cihan Bulut, \"Yönetimdeki arkadaşlarım Antalyaspor sevdalısı. Benim kimseyle kavgam olmayacak. Olursa dışarıda hallederim. Ben buradayken Antalyaspor\'a zarar verecek bir şey yapmadım, yapmayacağım. Bu benim namusum. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ayın 18\'ine kadar dimdik ayakta\" dedi. Taraftarın tribündeki istifa tezahüratı sonrası görevi bırakma kararı aldığına değinen Bulut, kendisini Atatürk düşmanı gösterenlere hakkını helal etmediğini söyledi. Başkan Bulut, görevi bırakırken kasada 1 milyon 250 bin liralık çekle devrettiğini ve görev sürecinde 50 milyon lira civarında borç eksilmesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Kulübün 450 milyon lira civarında borcu bulunduğunu aktaran Bulut, \"Eto\'o, ayrılırken alacağından 800 bin Euro bıraktı. Nasri ayrılırken ciddi problem yaşadık. Nasri ile problemler devam edecek gibi. Tasarruf tedbirleriyle 2 yıl içinde yıldızlarla dolu takım haline geliriz ama Antalya halkını borçlandırmadan ayağımızı yorgana göre uzatmalıyız. Bizim lüksümüz olmamalı\" diye konuştu.