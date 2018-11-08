(Görüntülü) Antalyaspor, Akhisarspor hazırlığına devam etti

Tolga Yıldırım- Emrah GÜL / ANTALYA,(DHA) Antalyaspor, Akhisarspor ile Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı taktik antrenmanıyla sürdürdü. Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Antalyaspor ile Akhisarspor pazar günü Antalya Stadı\'nda karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından teknik direktör Bülent Korkmaz futbolcularına Akhisarspor maçının taktik çalışmasını yaptırdı. Korkmaz, futbolcularına topu kapmak için daha fazla mücadele etmeleri gerektiği uyarısı yaptı. Antrenmana sakatlığı nedeniyle Charles ile dün yapılan çalışma sonrası hafif ağrıları olan Hakan Özmert katılmadı. Hakan\'ın yarın takımla çalışmaya başlayacağı belirtildi.