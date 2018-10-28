(Görüntülü) Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Bülent Korkmaz: \"Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz\"

Ünal Karaman: \"Maçta kaybedilen 2 puan var\"

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) -





Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, \"Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz. 1 puan bizim gibi takımlar için çok iyi, belki evimizde oynuyorsunuz ama kaybetmemek her zaman için iyi\" dedi.



Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında 1-1 sona eren Antalyaspor ile Trabzonspor karşılaşmasının ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Antalyaspor\'da teknik direktör Bülent Korkmaz, oyuncularını sahadaki mücadelesinden dolayı tebrik etti. Antalyaspor\'un gol yiyene kadar pas oranı yüksek, oyunun yönünü değiştiren, gol pozisyonuna giren takım olduğunu aktaran Korkmaz, \"Golü yiyene kadar çok iyi oynadık. Ev sahibi takım olarak gole kadar sahada iyi oynadık. Gol yedikten sonra biraz bocaladık. Oyun ortadaydı ama genelinde oyuna hakim olmaya çalışan, pozisyona girmeye çalışan taraftık. Trabzonspor da iyi mücadele etti. Gerçekten kora kor mücadele vardı. Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz. 1 puan bizim gibi takımlar için çok iyi, belki evimizde oynuyorsunuz ama kaybetmemek her zaman için iyi\" diye konuştu.



ÜNAL KARAMAN: \"MAÇTA KAYBEDİLEN 2 PUAN VAR\"



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise Trabzonspor\'un sahada futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takım olduklarını vurguladı. Futbolun doğrularını yaparken zaman zaman hatalar yaptıklarını anlatan Karaman, \"Doğruları yapmaya çalışırken özellikle oyun başında yediğimiz gole kadar dalgalanan takım vardı. Golden sonra da futbolu güzelleştirmeye çalışan Trabzonspor vardı. Bundan memnunum ama hala bireysellikler ve zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşıyoruz. Bu konsantrasyon kaybı da rakibe gol bazen de beklemediğimiz pozisyon olarak yansıyor. Maçta kaybedilen 2 puan var ama oyuncularımı tebrik ediyorum\" dedi.