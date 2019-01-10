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Spor

(Görüntülü) Antalyaspor - Sandhausen: 0-3

Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA (DHA) - Antalyaspor ikinci devre hazırlık kampında Almanya 2'nci Ligi takımı Sandhausen ile yaptığı hazırlık maçından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı

10 Ocak 2019 21:28

Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA (DHA) - Antalyaspor ikinci devre hazırlık kampında Almanya 2\'nci Ligi takımı Sandhausen ile yaptığı hazırlık maçından 3-0\'lık mağlubiyetle ayrıldı. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi\'ndeki Regnum Carya Otel\'de kamp yapan Antalyaspor, ikinci hazırlık maçında Almanya 2\'nci Ligi takımı Sv. Sandhausen ile karşılaştı. Otelin sahasında oynanan karşılaşmaya kırmızı beyazlı ekip yedek ağırlıklı kadroyla çıktı. Maçın ilk yarısı rakip takımdan Rurik\'in golüyle 1-0 sona erdi. Sandhausen, ikinci yarıda Jesper ve Fabian\'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı. Maçı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk de izledi. Antalyaspor, kamptaki üçüncü hazırlık maçında ise yarın Sırbistan\'ın Partizan takımıyla karşı karşıya gelecek.

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