(Görüntülü) Antalyaspor - Göztepe maçının ardından

Süleyman EKİN / ANTALYA (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor ile Göztepe 3-3 berabere kaldı.



Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçtan sonra yaptığı açıklamada oyuncularını kutladığını söyledi. Genç oyuncuları ve uzun süredir sakat olup sakatlıktan çıkan oyuncuları oynattığını belirten Bülent Korkmaz, “Onların gösterdiği performans, mücadele, takım halinde oynama oyunu beni çok memnun etti. Öne geçtik. Öne geçmemize rağmen Göztepe beraberliği sağladı. Tekrar öne geçtik ama maalesef beraberlikle maçtan ayrıldık\" dedi.



3 kenar toptan gol yediklerini kaydeden Korkmaz, “Aslında olmaması gereken bir şey ama futbolun içinde olan bir şey. Genç oyuncularımı tebrik ediyorum\" diye konuştu.



Bir soru üzerine VAR sisteminin futbolda her zaman olması gerektiğinin altını çizen Bülent Korkmaz, “Bazen aleyhimize, bazen de lehimize kararlar verilebiliyor. Dolayısıyla adaletli, hak edenin hakkını veren bir sistem\" dedi.



ÖZDEŞ: \"KÜÇÜK DE OLSA AVANTAJLI BİR SKOR ELDE ETTİK\"



Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise yaklaşık 2 haftadır Antalya\'da kampta olduklarını belirterek, bugün oyuna iyi başlayan bir Göztepe olduğunu söyledi. İstedikleri oyunu belki biraz yavaş oynadıklarına vurgu yapan Kemal Özdeş, “Skoru biz bulacakken kalemizde iki gol gördük. Devre arasında bu oyunu ve kapalı savunmayı aşmak için oyuncularımızla bir plan yaptık. 2-0\'dan 2-2\'ye gelmek bizim için önemliydi. Esas önemli olan oyunu son ana kadar aynı standartta oynamaktı. Bunu gerçekleştirdik. Burada küçük de olsa avantajlı bir skor elde ettik\" dedi.



Amaçlarının avantajlı skoru kendi sahalarında kullanmak olduğunu da ifade eden Özdeş, “Çeyrek finale kalmak istiyoruz. Yarından itibaren lig hazırlıklarına başlayacağız. Bu sezon sonunda hem üst sıralarda olacak bir Göztepe, hem de kupayı sonuna kadar kovalayacak bir Göztepe olacak. Bugün oynanan oyundan mutluyum\" diye konuştu.