(Görüntülü) Antalyaspor - Atiker Konyaspor maçının ardından

KORKMAZ: BİREYSEL HATALARDAN GOL YEDİK





ÇALIMBAY: YEDİĞİMİZ GOLLER BİZE YAKIŞMIYOR









Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)





Spor Toto Süper Lig\'de Antalyaspor ile Atiker Konyaspor 3-3 berabere kaldı.



Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçtan sonra yaptığı açıklamada, \"Skorun 3-1\'den 3-3 geldiğine mi sevineyim, 4-3 kazanmamız gereken pozisyonun kaçtığına mı üzüleyim\" dedi. Konuşmasının devamında Bülent Korkmaz, \"Duyguları karma karışık yaşıyorum. Ama önce oyunun geneline baktığımız zaman iyi başladık, golü bulduk, pozisyonlar bulduk. Ama maalesef bireysel hatalardan gol yedik. Bazen bireysel hataların önüne geçemiyorsunuz. Geçen haftada aynısı oldu. Yediğimiz hemen hemen 5 golde bireysel hatalardan oldu\" dedi.



Bir dahaki maçlarda bu hataları yapmamayı umduğunu sözlerine ekleyen Bülent Korkmaz, “Son 3-1\'den sonra oyun planımızı ve oyun şeklimizi değiştirdik. Oyuna giren oyuncularımız çok katkı verdi bize. Onlara da teşekkür ediyorum. Ve takımımız gerçekten bir karakter koydu. Bunu her takım yapmaz. Çok karakterli oynadı. 3-1 mağlup iken demoralize olmuşken oyuna ve topa sahip olmak, pozisyona girip goller atmak her takım yapamazdı. Bu kadar eksiğe, noksanımız olmasına rağmen oyuncular yüreklerini koydular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Taraftar da 3-1 iken desteklemeleri beni ayrıca mutlu etti. Onlara da teşekkür ediyorum. Ama daha fazla gelmeli. Antalyaspor takımı, Antalya şehri daha fazla taraflarla o coşkuyu, o baskıyı yaratmalı. Onlardan onu istiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum\" ifadelerini kullandı.





ÇALIMBAY \"YEDİĞİMİZ GOLLER BİZE YAKIŞMIYOR\"



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise ilginç bir maç yaşadıklarını söylereyek, “Gereken golleri bulduk. Geçen hafta 2 golü ölü toptan yedik. Tedbir almamıza rağmen arkadaşlarımız istediklerimizi sahada yapamadı. Beklemediğimiz 3 gol yedik. Galibiyet kovalarken maç berabere bitti. Bunlardan ders çıkarmak gerekiyor. Üzüldüğümüz bir puan kaybı değil, bugün mağlup da olabilirdik. Yediğimiz goller bize yakışmıyor. Rakibe bu kadar rahat vurdurmamamız gerekiyor\" dedi.



Takımının mücadelesinden memnun olduğunu ifade eden Çalımbay, “Ölü toptan gelen 3 gole üzüldük. Eksikliklerimiz var. Transfer bitmeden eksikliklerimizi giderip daha iyi oluruz. Gol atarken sıkıntımız yok ama diğer konularda eksiğimiz var. Milli maç arasına kadar iyi şekilde gelip, o arada yaptığımız hataları telafi edeceğimize inanıyoruz\" diye konuştu.



Ölü toplardan gol yediklerini belirten Rıza Çalımbay, asıl kadronun sahadaki kadro olmadığına dikkat çekerek, orta sahada öne gidecek oyuncu oynatmalarının şart olduğunu söyledi. Çalımbay, önümüzdeki iki haftayı atlattıktan sonra Milli maç arasında eksikleri gidereceklerini sözlerine ekledi.