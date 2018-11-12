(Görüntülü) Antalyaspor - Akhisarspor maçının ardından

Süleyman EKİN / ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig’in 12\'nci haftasında ligin alt sıralarında bulunan Akhisarspor, zirve hesapları yapan Antalyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi.



Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun hakimi olmalarına rağmen sonucuna hakim olmadıklarını belirtti. Futbolda bazen böyle oyunlar olabildiğini dile getiren Bülent Korkmaz, “Ne kadar üstün oynasanız dahi bazen kazanamıyorsunuz. Özellikle yediğimiz iki golü de aynı şekilde yedik. İkinci golün maçın son anında olması bizi üzdü. Futbolda bunlar oluyor. Kazanırken futbolcularımla ne kadar gurur duyuyorsam, kaybederken de gösterdikleri mücadele ve alın terinden dolayı aynı gururu daha fazla duyuyorum” diye konuştu.



Korkmaz, Antalyaspor\'un iyi bir takım olduğuna dikkat çekerek, bu maçı unutarak yaptıkları yanlış ve doğruları oyuncularına göstereceklerini ifade etti.



Ligde bir puanın dahi çok önemli olduğunun anlatan Bülent Korkmaz, oyuncularını gösterdikleri emek ve mücadeleden dolayı kutladı.



Korkmaz, milli maç arasını hazırlık maçlarıyla değerlendireceklerini ifade ederek, bu karşılaşmalarda süre alamadıkları oyuncuları oynatacaklarını kaydetti.



ARSLAN: \"DEPLASMANDA İLK PUANIM, ÇOK MUTLUYUZ\"



Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, Antalyaspor’u ve Bülent Korkmaz’ı tebrik ettiğini söyleyerek, “Sezon başından beri gösterdiği performans, oyun disiplini, birlikte hareket etme, onlardan dolayı tebrik ediyorum. Bugünkü maça gelirsek, önemli bir Sevilla maçından çıktık. Bizi çok hırpaladı. Sevilla, Avrupa’nın sayılı büyük takımlarından biri. 2-0’dan sonra oyunu çözmek için çok enerji harcadık. Bunun neticesinde de Sevilla maçında çok yorulduk. Burada biraz daha ekonomik oyun tercihimizdi. Çünkü, bazı mevkilerin oyuncuları yok elimizde. Bugün üçlü oynadık gibi görünüyor ama stoperimiz de yoktu. Aslında sağ, sol beklerde devşirme orta sahalardan kurulu üçlü defans yaptık. Ekonomik oyunda Antalyaspor’a biraz daha topu verdik. Aslında vermek zorundaydık. Ani çıkışlarla, becerikli oyuncularla galibiyeti arama düşüncesindeydik. Onu da şükürler olsun elde ettik” dedi.



Antalyaspor’un sonradan verdiği reaksiyonun çok önemli olduğuna da dikkat çeken Cihat Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Oyuna giren Mevlüt gibi çok değerli oyuncuları var. Oyunu çevirmeye kalktılar. Biz de son değişikliklerle santrforsuz 5-5’e döndük. Mecburiyetten üçlü sistem oynadık ama son dakikalarda 5-5’e döndük. Ama burada önemli olan irade idi. Takımdaki o yardımlaşma duygusuydu. Tabii ki hatalar olabilir. Şükürler olsun bize galibiyeti getirdi. Deplasmanda ilk galibiyetimiz, hatta ilk puanımız. Çok mutluyuz. İnşallah devamını getiririz. Çok eksiklerimiz var. Sorunlu bölgelerimiz var. 9 oyuncumuz sakat. 5’i çapraz bağ. İnşallah devre arasına kadar alabildiğimiz en yüksek puanı alıp, devre arası daha çok güzellikler katarız futbola.”