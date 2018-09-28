(Görüntülü) Antalya'nın çöpü, 60 bin konuta ışık oluyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da çöplerin biriktiği alanda kurulan çevreci tesisle çöpler doğaya zarar verilmeden yok edilirken, çıkan metan gazından üretilen elektrikle 60 bin konutun enerjisi karşılanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptırdığı Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi, yüzde 75 kapasite ile çalışıyor. Antalya\'nın içeriği zengin çöpleri, kamyonlarla tesise taşınıyor. Tesise gelen günlük 2 bin 400 ton çöp, önce organik ve inorganik diye ikiye ayrılıyor. İnorganik çöpler, lisanslı firmalarla geri dönüşüme kazandırılıyor. Elde kalan organik çöpler için de yeni bir süreç başlıyor. Fermantasyon tanklarında bu çöpler çürütülerek metan gazı elde ediliyor. Metan da gaz motorları vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülüyor. ANTALYA\'NIN ÇÖPÜ ZENGİN Tesisin İşletme Müdürü Özgür Kelekçi, tesiste 250 personelin çalıştığını söyledi. Günlük elde edilen elektrikle 60 bin konutun kullandığı enerjinin karşılandığını belirten Kelekçi, \"Ürettiğimiz elektriği ulusal şebekeye veriyoruz. Antalya\'nın çöpü, diğer illerin çöpüne göre organik miktarı çok yüksek. Bu nedenle üretimlerimiz daha iyi oluyor. Elektrik elde etmemizin yanında çöpü de bertaraf ediyoruz. Önceden vahşi depolama sahalarında çıkan metan gazı, direkt havaya karışıyordu. Metan gazı, karbondioksite göre 21 kat daha fazla atmosfere zarar veriyor. Tesiste bu gazı havaya yaymadığımız gibi, gazdan elektrik elde ediyoruz\" diye konuştu. GÜNLÜK 10 TON TIBBİ ATIK Özgür Kelekçi, Antalya\'nın bütün hastanelerinden günlük 10 ton tıbbi atığın da işletmeye geldiğini belirtti. Tıbbı atıkları da çevreye zarar vermeden bertaraf ettiklerini aktaran Kelekçi, \"İlçelerde de çöp transfer istasyonları kuruluyor. Bu ayın sonunda ilçelerden de çöpler tesisimize gelecek\" şeklinde konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, yap işlet devret modeliyle tesisi para harcamadan ITC firmasına yaptırdı. Firma, yıllık elde ettiği gelirin yüzde 1\'ini de belediyeye veriyor. Tesis sayesinde 1 yılda atmosfere karışacak 131 milyon metreküp metan ve karbondioksit, elektrik enerjisine dönüştürüldü.