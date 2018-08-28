(Görüntülü) Antalya'nın akciğerleri, yılda 2 bin 630 ton toz emiyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA kent merkezindeki Vakıf Zeytinliği, 1 yılda 2 bin 630 ton toz emip 610 milyon metreküp karbondioksiti oksijene dönüştürüyor. Alandaki 25 bin ağacın 9 bininden zeytin de elde ediliyor.



Kepez ilçesinde yer alan 2630 dönümlük Vakıf Zeytinliği, 25 bin ağacıyla kent merkezinde akciğer işlevi görüyor. Antalya Ticaret Borsası (ATB), alanı değerlendirmek ve ilgiyi artırmak adına bir proje hazırlayıp 2009 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'nden 25 yıllığına kiraladı. Aralarında belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu 25 ortaklı Zeytinpark AŞ\'yi kuran ATB, kısa sürede buradaki zeytin ağaçlarına bakım yaparak hasat yapmaya başladı. Zeytinyağı ve zeytin satışının da yapıldığı alandaki 25 bin ağacın 20 binini zeytin ağaçları oluştururken 9 bin zeytin ağacından da düzenli ürün alınabiliyor.



YARISI ELDEN GEÇİRİLDİ



Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, zeytinliği Antalya\'da yaşayanların bildiğini, ancak çoğunun içine hiç girmediklerinden yakındı. Vahdet Narin, vatandaşların ilgisini çekmek adına ATB\'nin girişimde bulunduğunu söyledi. Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bir anonim şirket kurularak tanıtımının yapıldığını aktaran Narin, \"Bu alanı Antalya\'ya, Antalya\'yı da bu alana kazandırmanın derdindeyiz. Aslında bir sosyal sorumluluk projesi. 25 bin ağacımız var. Yüzde 50\'ye yakınının bakımını yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 20 bin zeytin ağacının 9 bininden ürün alabiliyoruz. Ağaç sayısını artırmaya da çalışıyoruz\" dedi.



OKSİJEN DEPOSU



Kent merkezinde bu kadar büyük bir alanın korunarak yeşil kalabildiği başka bir yer olmadığını da anlatan Narin, zeytinliğin toz emme özelliğinden söz etti. Ağaçların her yıl 2 bin 630 ton tozu filtreleyerek emdiğini, 610 milyon metreküp karbondioksiti oksijene dönüştürdüğünü de anlatan Narin, \"Bu kentin oksijen deposuyuz. Ziyaretçi sayılarının daha da artması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Ağaç sayımızı inşallah artırırsak daha da temiz bir çevre bırakabiliriz\" dedi.



\'TAVŞAN YÜREĞİ\'



Vakıf zeytinliğinden 4 yıl önce zeytin toplamaya başladıklarını da anlatan Genel Müdür Vahdet Narin, Antalya\'nın meşhur \'tavşan yüreği\' zeytinlerinin bu alandan çıktığını söyledi. Asit oranının düşük olması nedeniyle çok değerli olduğunu da kaydeden Narin, coğrafi işaret alarak bu zeytinleri Antalya\'nın malı haline getirip dünyaya duyurduklarını sözlerine ekledi.



