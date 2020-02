(Görüntülü) Antalya'da tatilcilere orman yangını uyarısı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da sıcaklıkların 40 derece, nemin ise düşük seyretmesi, ormancıları teyakkuza geçirdi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Kurban Bayramı tatilinde kente geleceklerin, orman yangınlarına neden olabilecek faaliyetlerden uzak durması gerektiğini vurguladı.



Turizmin başkenti Antalya\'da hava sıcaklığı 40 derece dolayında seyrederken, nem oranı da yüzde 20\'nin altına kadar düştü. Nem oranının düşmesi tatilcileri ve yerleşik yaşayanları sevindirirken, orman yangınları açısından risk yaratıyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, son bir haftadır teyakkuza geçti. Meteoroloji yetkililerinin, haftaya çarşambaya kadar hava sıcaklığının yüksek, nem oranının düşük ve rüzgarın kuzey yönden eseceği yönündeki uyarıları, ormancıların yangın riskine daha da odaklanmasına neden oldu.



TEYAKKUZ HALİNDE



Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, mayıs ayında başlayan orman yangını sezonunun ekim ayı sonuna kadar devam ettiğini söyledi. Özellikle yağmurun yağmadığı aylarda ciddi risk olduğunu belirten Dikici, nisbi nemin düşmesinin yanında, sıcaklıkların artmasının kendileri için en önemli konu olduğunu kaydetti. Dikici, “10 derece ısınan hava yanmayı bir kat daha artırıyor. Nisbi nemin düşmesi yangını daha da hızlandırıyor. Nemin yüksek olduğu dönemlerde yangından çok korkmayız. Özellikle gelecek hafta çarşambaya kadar nisbi nem 10, hava sıcaklıkları 40 derecelerde görünüyor. Rüzgarın da kuzeyden (poyraz) 20 ile 40 kilometre hızla esmesi bizim için en kritik dönemi oluşturuyor. Biz böyle dönemlerde bütün işimizi bırakıp orman yangınlarına odaklanıyoruz. Bütün işçileri, araçları ve memurlarımızı teyakkuz halinde tutuyoruz\" diye konuştu.



ANTALYA\'DA 117 ORMAN YANGINI



Antalya\'da bu yıl 117 orman yangını çıktığını belirten Dikici, yangınlarda 190 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi. Bu yangınların tamamının nisbi nemin düşük olduğu günlerde oluştuğuna dikkati çeken Dikici, yangın oluşmaması için önemli uyarılarda bulundu. Dikici, “İmam, öğretmen ve belediyeler aracılığıyla vatandaşlarımızı özellikle bu dönemde daha fazla uyarıyoruz. Lütfen bu dönemde hiçbir şekilde dışarda ateş yakmayın. Bu yıl kentimizde en büyük yangın Aksu bölgesinde meydana geldi. Yangının nedeni ise bir vatandaşımızın yaptığı kaynak. Bu havalarda çıkan yangını birkaç kişi söndüremez. Bu tür zamanlarda can ve mal kaybı bile yaşayabiliriz. Yakın zamanda Yunanistan\'da çıkan yangın bunun örneği\" diye konuştu.



TATİLCİLERE UYARILAR



Vatandaşlardan istekte bulunan Vedat Dikici, uzun Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye\'nin her tarafından Antalya\'ya akın olacağını söyledi. Dikici, şöyle konuştu:



“Gelen misafirlerimiz yangın konusunda yöre insanı kadar tecrübeli değil. Turizm tesislerinde çalışan insanlarımız da vatandaşlarımızı uyarsınlar. Her yerde mangal yakmayın, sigaraların izmaritini aracınızdan dışarı atmayın. Köylülerimizden de ricamız var. Seralarda kaynak yaparken yangına neden olabilirsiniz. Tarla ve bahçelerden çıkan çöpleri yakarak temizleme yoluna gitmeyiniz. Havanın yağışlı olduğu döneme kadar bu tür eylemlerden uzak duralım. Pikniğe gidildiğinde orman içinde asla mangal yakmayalım. Bizim mesire yerlerimizde mangallarını yaksınlar. Denize girdiğimiz koylarda mangal yakmayalım. Koylarda yanmaya devam eden bir köz, tatil yaptığınız koyu bir daha yeşil görememe ihtimaline neden olabilir.\"