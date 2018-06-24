(Görüntülü) Antalya'da seçmen sandık başına gitti

Hasan DEMİRBAŞ- Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - TURİZM kenti Antalya\'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi saat 08.00\'de başladı. Okullara gelen seçmenler oy vermeye başladı. Antalya\'da erken saatte sandık başına gidenler, görevliler tarafından hazırlanan oy pusulasını ve zarfı aldı. Sınıflardaki kabinlerde tercihlerini yapan seçmenler, daha sonra oylarını şeffaf oy sandıklarına attı. YAŞLILAR ERKENDEN SIRAYA GİRDİ Kepez ilçesindeki Duacı İlkokulu\'nda da seçmenler saat 07.00\'den itibaren okula gelmeye başladı. Daha çok yaşlılar sabahın ilk saatlerinde oy vermek için sıraya girdi. Bazı vatandaşlar ise küçük çocukları ve torunlarıyla oy verme işlemine katıldı. Vatandaşlar sıraya girmeden önce kapılardaki listelerde sandık ve sıra numaralarını kontrol etti. TÜRKİYE İÇİN HAYIRLISI OLSUN Oy verenlerden Gönül Bal, kızı 3 yaşındaki Derin Mavi Bal ile oy vermeye geldi. Bal, \"İşe gideceğim için erken geldim. Türkiye için hayırlısı olsun. Umarım her şey güzel olur\" dedi. Torunu Arden Çancı ile oy kullanmaya gelen Aydın Demirkaya ise \"Ufaklığın ilk heyecanı, öğrensin şimdiden neler olabileceğini. Umarım Türkiye\'ye iyi bir sonuç çıkar. Güzel şeyler olduğu zaman seviniriz. Torunum da pazartesinden sonra konuşacak\" diye konuştu. Yüksek Seçim Kurulu\'nun (YSK) açıkladığı sandık ve seçmen sayılarına göre Antalya\'da 5 bin 30 sandık ve 1 milyon 681 bin 336 seçmen oy kullanılacak. Sandıklardan 22\'si seyyar olarak kullanılacak 16 Nisan\'da yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunda Antalya\'da 4 bin 508 sandıkta 1 milyon 636 bin 802 seçmen sandık başına giderken, en son yapılan 1 Kasım 2015 tarihindeki genel seçimlerde 1 milyon 588 bin 111 seçmen sandığa gitmişti. İki genel seçim arasında 93 bin 225 seçmen artışı görüldü. Antalya\'da oy verme işlemi saat 17.00\'da sona erecek.