(Görüntülü) Antalya'da sarı-kırmızı şampiyonluk sevinci

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig\'de Galatasaray\'ın, Göztepe\'yi 1- 0 yenerek şampiyon olmasının ardından Antalya\'da yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar şampiyonluk sevincini sokaklarda kutladı. Spor Toto Süper Lig\'de, Galatasaray\'ın Göztepe\'yi yenerek 75 puanla şampiyon olmasının ardından Antalya\'da yüzlerce sarı kırmızılı taraftar şampiyonluk sevinci yaşadı. Sokaklara dökülen çok sayıda taraftar, bu sevinci meşale yakıp \'Şampiyon Galatasaray\' sloganlarıyla kutladı. Taraftarların sevincine yoldan geçen bazı sürücüler de klaksonlarıyla eşlik etti. Yolu trafiğe kapamaya çalışan bazı taraftarlara ise polis ekipleri uyarıda bulunarak izin vermedi.