(Görüntülü) Antalya'da Karadeniz rüzgarı esti

MURATPAŞA Belediyesi ve Antalya Karadenizliler Derneği (ANTKARDER) iş birliğiyle düzenlenen Hamsi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Kemençenin susmadığı festivalde, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve vatandaşlar horon tepti.

Muratpaşa Kent Meydanı\'nda düzenlenen Hamsi Festivali\'ne Antalya\'da yaşayan Karadenizlilerin yanı sıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 2 gün sürecek festivalin ilk gününe Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ANTKARDER Başkanı Halis Ekşi ile Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği, Antalya Laz Kültür Derneği ve Gümüşhaneliler Derneği başkanları da katıldı.

Karadeniz kültürünün tanıtılması, birlik ve beraberliğin artırılmasının amaçlandığı etkinlikte yaklaşık 2 ton hamsi dağıtıldı. Ekmek arasında ikram edilen hamsiden almak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Kurulan ocaklarda tavalarla pişirilip dağıtılan hamsiden almak isteyenlerin ilgisi yoğun olunca görevliler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kemençelerin susmadığı festivalde, Belediye Başkanı Ümit Uysal ve ANTKARDER Başkanı Halis Ekşi horon kursuna da katıldı. Başkan Uysal daha sonra vatandaşlarla \'üç ayak\' olarak bilinen horon tepti. Hamsinin Karadeniz için balıktan çok daha fazlası olduğunu söyleyen Başkan Uysal, \"Biz bu festivali Muratpaşa Kent Meydanı\'nda düzenlemek istedik ve Antalya\'daki Karadeniz derneklerine teklifte bulunduk, onlar da kabul etti. Daha önce değişik yerlerde düzenlemişlerdi ama biz istedik ki; -Anadolu\'muzun her bir parçası ayrı renkli- bu renklerin hepsi Muratpaşa\'da yaşasın, yaşatalım. Bugün de \'hamsi\' temasıyla bu festivali gerçekleştiriyoruz\" dedi.

\'HAMSİ BAHANE\'

Hamsinin bahane olduğunu, önemli olanın insanları ve kültürleri bir araya getirmek olduğunu belirten Başkan Uysal, \"Anadolu\'muzun, kültürümüzün keyfini birlikte yaşamak, yaşatmak, kardeşliği ve komşuluğu artırmak için buradayız. Yerel yönetimin bir görevi de bu. Sadece asfaltla, kaldırımla olmaz. Sadece sosyal hizmetlerle de olmaz. Bir taraftan da şehirlerimizi, insanlarımızı birleştirmemiz ve kimliğimizi kuvvetlendirmemiz lazım\" dedi.

Horonlar, kemençe ve tulum dinletileriyle devam eden festivalin ilk günü Karadeniz müziğinin güçlü sesi Mustafa İlhan konseriyle sona erdi.

Festival, yarın saat 17.00\'da Muratpaşa Kent Meydanı\'nda Selçuk Balcı konseriyle sona erecek.