(Görüntülü) Antalya'da güneş yüzünü gösterdi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 5 gün süren yağmurun ardından güneş yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentin sakinleri, Konyaaltı sahilinde güneşli havanın tadını çıkardı. Antalya\'da 5 gündür aralıksız yağan yağmurun ardından güneş açtı. Rüzgar esintisinin devam ettiği Antalya\'da deniz suyu sıcaklığı ise 21 dereceyi buldu. Antalya\'da oturanlar ve turistler güneşli havanın tadını çıkardı. Güneşten yararlanmak isteyenler dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde gezintiye çıktı. Ukraynalı bir turist ise mayosuyla güneşlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar sahilin kıyısında oturmayı tercih ederken, bazıları balık tutmanın keyfini yaşadı. Meteorolojik bilgilere göre yarın da güneşli hava devam edecek, pazar günü havanın yeniden yağışlı olması bekleniyor.