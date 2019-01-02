(Görüntülü) Antalya'da evleri su bastı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da iki gündür etkili olan yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı.



Antalya’da kent merkezinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde bazı evlerin giriş katlarının su basmasına neden oldu. Özellikle 2361 Sokak\'taki Kültür Kent Sitesi’nde zemin katlarda bulunan 20\'ye yakın daire su altında kaldı. Vatandaşlar, kendi çabalarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken itfaiye ekiplerinden de yardım istedi. Eşyaları dışarı taşıyan ev sahipleri itfaiyenin de yardımı ile suyu tahliye etti. Bölgede 10 yıldır her yağmurda evlerini su bastığından şikâyet eden Işıl Yurdal, \"Eşyalarımız zarar gördü. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Her yağmurda aynı şeyleri yaşıyoruz\" dedi.