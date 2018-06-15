T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Antalya'da bayramda havuzlar doldu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'daki havuzlar, Ramazan Bayramı tatilinde doldu

15 Haziran 2018 17:54

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'daki havuzlar, Ramazan Bayramı tatilinde doldu. Gençler ve çocuklar, soluğu su parkında aldı. Hava sıcaklığının 36 dereceye yükseldiği Antalya\'daki Aqualand Su Parkı, sabahın erken saatlerinden itibaren gençlerin akınına uğradı. Genci yaşlısı her yaştan tatilci, su kaydıraklarının tadını çıkardı. Yerli halk kadar turistler de su parkını tercih edenler arasında yer aldı. Minikler dalga havuzu kenarında oynarken, yetişkinler ise adrenalini yüksek su kaydıraklarını tercih etti. DJ müzik eşliğinde eğlenen Antalyalılar, animasyon şovlara katıldı. Dalga havuzunda dalgalara karşı mücadele eden gençlerin çığlıkları işletmenin dört bir yanından duyuldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LALELİANTALYA DHAANTALYARamazan BayramıGençlerHavaAntalya Aqualand Su ParkıGenciYerliMiniklerDJAntalyalılarDalga
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24