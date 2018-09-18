(Görüntülü) Antalya'da balık sezonu açıldı



Semih ERSÖZLER - İsmail ÖRS ANTALYA, (DHA) AV yasağının bitmesinin ardından Antalya\'da balık sezonu açıldı. Sezonun ilk balık mezatında barbunun kasası 200, hamsinin kasası 150 liraya alıcı buldu.



Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından Antalya\'da balık sezonu bugün açıldı. Saat 05.00\'te Antalya Balıkçı Barınağı\'nda yapılan ve tonlarca balığın satıldığı sezonun ilk balık mezatına, balıkçılar ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mezattan önce kurban kesilip dualar edildi. Çekişmeli geçen mezat yaklaşık 3 saat sürdü. Alıcılar balıkları alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Mezatta barbunun kasası 200, hamsinin kasası 150, karidesin kasası 400, palamutun kasası ise 180 liraya satıldı. Antalya Balık Komisyoncuları ve İş Adamları Dernek Başkanı İlhami Demir, mezatta bir kilo fiyatına bir kasa balık satıldığını söyledi. Fiyatların ilk gün için uygun olduğunu söyleyen Demir, Beklediğimizden çok olan balıklarımız da var, az olan balıklarımız da var.

Halkımıza bu sezon uygun fiyatlı ve güzel balıklar yedirmek istiyoruz. Vatandaşlarımız da buradan gelip balık alabilir. Et fiyatlarıyla karşılaştırdığımız zaman balığın fiyatı şu an daha uygun. Sağlık açısından vatandaşlarımızı balık yemeye davet ediyoruz dedi.