(Görüntülü) Antalya'da 2 kişinin yaralandığı 'silahlı kavga' kamerada

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, iddiaya göre iki grup arasında borç-alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, bir iş yerinin de güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahalledeki dernekte kağıt oyunu oynayan iki grup arasında borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopa, bıçak, tabanca ile pompalı tüfeklerin kullanıldığı ve yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgada bir kişi tabancayla bir kişi ise bıçakla bacağından yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne gitti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polisin geldiğini fark eden diğer şüpheliler ise olay yerinden araçlarıyla kaçtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir evin de penceresine isabet etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



KAVGA KAMERADA



Öte yandan, iki grup arasında çıkan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sopayla birbirlerine saldırmaları, bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi görülüyor.