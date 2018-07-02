(Görüntülü) Antalya turizminde haziran rekoru (arsiv)

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, haziran ayı sonu itibarıyla 4 milyon 885 bin 835 turist sayısına ulaşılarak, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 40,18 oranında artış yakalandı. Kente, haziran ayında gelen ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,51 artarak, 2 milyon 11 bin 730 oldu.



Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü\'nce Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına gelen turist sayılarından yapılan derlemeye göre, 1 Ocak- 30 Haziran günlerinde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, 4 milyon 885 bin 835 oldu. Geçen yılın ilk 6 ayında 3 milyon 485 bin 437 olan turist sayısı, yüzde 40,18 oranında arttı. 200\'e yakın ülkeden turistin geldiği kente, haziran ayında ise 2 milyon 11 bin 730 turist geldi. Antalya\'nın haziran ayı turist sayısı, tüm zamanların en yüksek rakamı olan 2014 yılını da geçti. 2014\'ün Haziran ayında 1 milyon 779 bin 151 turist gelirken, 2017\'de 1 milyon 506 bine kadar inmişti. Bu yıl 505 bin artışla 2 milyon 11 bin 730 bine yükselen turist sayısının haziran ayında artış oranı da yüzde 33,51 oldu.



RUSLAR İLK SIRADA



Yılbaşından 30 Haziran\'a kadar kente gelen 4 milyon 885 bin 835 turistin yüzde 40,19\'unu Ruslar oluşturdu. Bu dönemde Antalya\'ya gelen Rus turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 38,52 artışla 1 milyon 869 bin 442 oldu. Geçen yıla göre, 519 bin daha fazla Rus turist geldi. Rus turist sayısında, 2018\'in ilk 6 ayında, bugüne kadarki en yüksek sayıya ulaşılırken, yeni rekor kırıldı. Haziran ayında ise Rusya\'dan 826 bin 963 turist geldi. Böylelikle geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 28,55\'lik artış oldu.



ALMANLARDA ARTIŞ SÜRÜYOR



Son 2 yıldır ciddi oranda düşüşün olduğu kentin en önemli iki pazarından Almanya\'dan ise bu yıl yüzde 41,92\'lik rekor artış gerçekleşti. Almanya\'dan 1 Ocak- 30 Haziran günlerinde 847 bin 745 turist gelirken, geçen seneye göre artış, 250 bin kişi oldu. Alman turist sayısı, en yüksek olduğu 2014 ve 2015 yıllarındaki sayının gerisinde kaldı. Almanlar, bu yıl gelen toplam turist sayısının yüzde 18,22\'sini oluşturdu. Almanya\'dan haziran ayında ise 254 bin 406 turist geldi ve geçen senenin aynı ayına göre yüzde 23,71 artış gerçekleşti.



Rusya ve Almanya\'nın ardından kent turizminin en önemli diğer pazarlarının 6 aylık turist sayısı ve geçen yıla göre oranları şöyle:



\"Ukrayna 310 bin kişi, yüzde 9.57 artış. İngiltere 239 bin kişi, yüzde 71.07 artış. Hollanda 153 bin kişi, yüzde 76.98 artış. Polonya 139 bin kişi, yüzde 169 artış. Kazakistan 83 bin kişi yüzde 6.24 artış. Litvanya 70 bin kişi, yüzde 79.49 artış. Belçika 65 bin kişi, yüzde 55.69 artış. Danimarka 64 bin kişi, yüzde 32.95 artış. Beyaz Rusya 64 bin kişi, yüzde 14.56 artış. İsrail 61 bin kişi, yüzde 2.33 artış. İsveç 60 bin kişi, yüzde 74.62 artış. Finlandiya 36 bin kişi, yüzde 53.75 artış.\"

