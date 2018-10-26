(Görüntülü) Antalya turizmi, tüm zamanların rekorunu yıl bitmeden kırdı

Antalya turizmi, tüm zamanların rekorunu yıl bitmeden kırdı ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 25 Ekim tarihi itibariyle sadece havayoluyla kente 12.5 milyon turist geldiğini belirterek, Yıl sonunu beklemeye gerek yok. Şu an elimizdeki rakamlar 12.5 milyona yaklaştı ve bütün zamanların yıl rekoru kırıldı dedi. Bu yıl turizmde 14 milyon ziyaretçi hedefiyle yola çıkan Antalya\'da, yılın bitmesine 2 aydan fazla süre varken, tarihindeki en yüksek turist sayısına ulaşılarak, tüm zamanların rekoru kırıldı. Bu yıl Perge Antik Kenti\'nin \'tema\' olarak belirlenmesi ve 14 milyon turist hedefini ortaya koyan Vali Münir Karaloğlu, 25 Ekim 2018 günü itibariyle Antalya\'nın sadece havayoluyla 12.5 milyon turist sayısına ulaştığını, bu yıl turizmle ilgili en önemli ve mutlu eden konunun sezonun uzaması olduğunu söyledi. HEDEF 12 AY TURİZM Antalya\'da turizm sezonunun ağırlıklı olarak haziran-eylül arasına sıkıştığına dikkati çeken Karaloğlu, Antalya\'da yatak kapasitemiz belli. Zaten haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında pik rakamları gördük. 2 milyon 400- 450 bin bizim pik rakamımız. Turist sayısını artırabilmenin en kestirme yolu sezonu uzatabilmektir. Yani 4 aya sıkışmış sezonu biz 8-9 aya, nihai hedefimiz Antalya\'yı 12 ay turizm yapılabilir hale getirmek. Bunu başarabilirsek biz o zaman bugün 14 milyon değimiz rakamları 20-25 milyona taşıyabileceğiz. Şehir, şehir yöneticileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sektör bunu hep beraber başaramazsak o rakamları da konuşamayız. Bu sene bunu kısmen başardığımız görülüyor dedi. SEZON NASIL UZADI Bu yıl sezonun eylülden kasım ayına kadar uzamasının nedenlerini de anlatan Vali Karaloğlu, Sezonun uzamasının farklı sebepleri var, tanıtım çalışmaları gibi. Ama esas başka bir faktör, pik zamanda yüzde 100 doluluğa ulaştığımızdan dolayı fiyatlar çok yükseldi. Pik zamanda Antalya\'ya tatile gelemeyenler, pik zamanın dışındaki aylarda tatile gelmeye başladı. Bazen şunu tartışıyoruz ya, turist sayısı mı, turist başı gelir mi önemli İkisi de çok önemli. Biz 12 milyonu geçemezsek Antalya\'da turizmi dört ayın dışına yayma şansımız yok. Ama 12 ayı bulduğumuzda onu zaten diğer aylara yaymak zorundasınız dedi. EKİMDE TEMMUZ RAKAMLARI Ekim ayında temmuz rakamlarının görüldüğünü ve çok sevindirici olduğunu kaydeden Karaloğlu, Ekimde 1.5 milyonun üzerinde bir sayıya ulaşacağız. Tarihinde ilk defa Antalya 1.5 milyonları görecek 2018\'de. Ekim ayı olarak da, yıl olarak da bugünkü rakamları hiç görmedik. Antalya bugün itibariyle, yıllık rakamlar açısından da bütün zamanların rekorunu kırdı. Yılsonunu beklemeye gerek yok. Şu anda elimizdeki rakamlar 12.5 milyona yaklaştı ve bütün zamanların yıl rekoru kırıldı. Öyle gözüküyor ki yılsonunda biz 14 milyonu az bir şey geçeceğiz ve 14 milyon hedefine ulaşmış olacağız. Ekim ayı tarihinin en iyi rakamları, şimdi kasım ayı da bütün zamanların en iyi rakamları olduğu rezervasyonlardan belli. Otellerimizin doluluğu yüzde 70\'lerde, bu önceki yıllara göre yine kasım ayında çok iyi bir rakam olacak diye konuştu. BELEK VE KEMER\'DE PARÇALI ARITMA TESİSLERİ BİRLEŞİYOR Sezonun uzaması ve sayının artmasıyla ilgili önümüzdeki yıllara yönelik hazırlıklardan da bahseden Karaloğlu, turizm sektörüyle ciddi bir toplantı yapıldığınını kaydetti. Vali Karaloğlu, Gündemi, turizm bölgelerinde altyapı ve çevre yatırımları, atıksu meselesi, arıtma, içmesuyu, çevre temizliği, katı atığın bertarafı, denizin temizliğini konuştuk. Önümüzdeki senelerde gelecek sayıya göre şehrimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy\'un girişimleri ve liderliğinde Belek bölgesinde BETUYAB ve Büyükşehir Belediyesi ile üçlü bir protokol yapıldı. Bütün arıtma tesisleri, kolektörler, terfi merkezlerini yeniliyoruz. Büyükşehir belediyemiz yapacak ve benzer bir metodu Kemer bölgesi için de konuştuk. Mesela Kemer bölgesinde her turizm tesisine ayrı bir arıtma tesisi yapılarak, verimsiz arıtma tesislerini birleştirerek ikiye düşürme konusunda bir projeyi bize sundular. Sektör de elini taşın altına koyacak dedi. EMİNE ERDOĞAN\'IN OTELLERDE SIFIR ATIK PROJESİ Emine Erdoğan\'ın yürüttüğü \'turizm tesislerinde sıfır atık\' projesinin uygulanmasıyla ilgili otellerle çalışmalar yapıldığından da bahseden Karaloğlu, geçen hafta Manavgat bölgesindeki otelcilerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının bir araya geldiğini söyledi. Uzmanların otel profesyonel yöneticilerine seminerler verdiğini belirten Karaloğlu, Şu anda 30\'a yakın otel sadece Manavgat bölgesinden sıfır atığa geçmek için bakanlığa müracaat etti ve onları eğitiyoruz. Şehirdeki bütün otellere yayılsın arzusundayız. Yani otellerimiz çevreci oteller olsun. Kendi ürettiği atığı kendisi bertaraf eden otellere dönüşsün ve bunu da kendi tanıtımında kullansın. Artık gelen müşteri, otelin çevre koşullarına ne kadar uyup uymadığına da dikkat ediyor. Bu aynı zamanda hem kentin hem de tesisler açısından ciddi bir tanıtım olacak diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------ - Vali Münir Karaloğlu açıklama Haber Mehmet ÇINAR- Kamera Mehmet KILIÇASLANANTALYA-DHA)