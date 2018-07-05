(Görüntülü) Antalya orman yangınlarına tam teçhizat hazır

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Orman Bölge Müdürlüğü, olası orman yangınlarına karşı gözetleme kuleleri, yangın söndürme helikopterleri, yangın söndürme uçağı, 179 kara aracı ve 1071 işçisiyle hazır. Yanan alanların turizme ya da yapılaşmaya açılmasının imkansız olduğunu belirten Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, \"Kanun çok açık ve net. Yanan alanları 1 yıl içinde yeşillendirmek zorundayız\" dedi.



Türkiye\'nin güneyi, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra orman yangınlarıyla da gündeme geliyor. Antalya\'da geçen yıl meydana gelen yangınlarda yüzlerce hektar alan zarar gördü. Yangınların birçoğunun insani nedenlerden kaynaklı çıktığı tespit edildi.



Orman yangınlarının yüzde 90\'ının insan eliyle çıktığına dikkati çeken Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangın sezonlarında en az yangının çıkması ve bu yangınlarda da en az zararla ormanları kurtarmak için çalışma yaptıklarını söyledi. Yangınlarla mücadele için çeşitli tedbirler aldıklarını aktaran Dikici, \"49 yangın gözetleme kulemiz var. Öncelikle bunları hazırladık ve eğitimini tamamladığımız işçilerimizi buraya çıkardık. 13 gözetleme kulemizde kameralarımız mevcut. Termal kameralar sayesinde yangınları anında görebiliyoruz. 110 ayrı noktada konuşlanan 179 adet kara aracımız var. Ayrıca 3 yangın söndürme helikopteri, bir idare helikopteri, 1 de amfibik yangın söndürme uçağımız var\" dedi.



Orman yangınlarıyla mücadele edecek 1071 personel olduğuna dikkati çeken Dikici, 2018 yılı içerisinde 51 orman yangını meydana geldiğini ve zamanında müdahale edilerek büyümeden söndürüldüğünü ifade etti. 19 hektarın zarar gördüğünü ve bu alanların yeşillendirme çalışmalarına da başladıklarını anlatan Vedat Dikici, \"Bu yıl geçen yıla göre rakamlarımız daha iyi. Mevsim iyi gidiyor. Hava durumu lehimize. Bu durum bizi rahatlattı. Vatandaşlarımız da dikkatli olursa yeşil kaybı olmadan yazı geçiririz\" diye konuştu.



\'YANAN ALANLARIN TURİZME AÇILMASI İMKANSIZ\'



Orman yangınlarının ardından vatandaşlar arasında çıkan \'Burası yandı kesin turizme açılacak\' algısıyla da mücadele ettiklerini anlatan Dikici, anayasada ormanlarla ilgili kanunların çok açık olduğunu ve böyle bir durumun söz konusu olmayacağını söyledi. Dikici, \"2008 yılında Manavgat\'ta çok büyük bir yangın meydana geldi. Aradan 10 yıl geçti gidip bakalım o yanan alanın neresi turizme açılmış. Böyle bir şey yok, mümkün değil\" dedi.



Yanan orman alanlarının başka amaçla kullanılması bir yana zarar gören alanları kanun gereği 1 yıl içinde yeşillendirmek zorunda olduklarını anlatan Dikici, \"1 yıl içinde yanan alanlar yeşil alana döndürülüp rehabilitasyon tamamlanır. Kumluca\'da yangın hafıza noktamız var. Yanan alanların önce ve sonralarını fotoğraflarla paylaşıyoruz. İnsanlarımız görebilir\" dedi.



Ayrıca vatandaşlara uyarılarda bulunan Vedat Dikici, yanan ormanlık alan görenlerin ilk önce yetkililere haber vermesini sonra müdahale edebilirse etmesini istedi. Yangına ekip olarak 15 dakika içerisinde ulaşıp müdahale ettiklerini de anlatan Dikici, piknikçilere ve kamp ateşi yakanların orman içinde uyarılara mutlaka dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.