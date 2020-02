(Görüntülü) ANTALYA 'Manavgat Irmağı ile oyun oynamayalım'

ANTALYA \'Manavgat Irmağı ile oyun oynamayalım\' (HD) Haber- Kamera Mithat ABAKANMANAVGAT(Antalya), (DHA) \'Manavgat Irmağı ile oyun oynamayalım\' Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, vatandaşı Manavgat Irmağı\'na girmemeleri konusunda uyararak, Bu ırmakta oyun olmaz. Irmağa girmek sadece insanın kendi hayatıyla oyun oynaması anlamına gelir. Manavgat Irmağı ile oyun oynamayalım dedi. Geçen cuma günü 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun Manavgat Irmağı\'na düşerek kayboldu, dün akşamüzeri de Mustafa Tekin (23) akıntıya kapılıp boğularak yaşamını yitirdi. Samet Durmuş Vurkun\'u aramak amacıyla Manavgat ve Oymapınar barajlarından su akışının kesilmesiyle birlikte ırmak üzerinde kayalıklar ve adacıklar ortaya çıktı. Irmağa girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna dair uyarılara ve boğulma olaylarına rağmen özellikle gençler ırmağa girmekten kendilerini alamıyor. Kaymakam Mustafa Yiğit, ırmakta meydana gelen boğulma olaylarının çok üzücü olduğunu belirterek, Manavgat Irmağı Türkiye\'nin debisi en yüksek akarsularından birisi. Bu ırmakta suya girmek büyük hayati tehlike taşıyor. Irmağa girmeyi düşünmemek lazım. Hareketli bir ırmak, her an her şey olabilir. Hemen 5 dakika uzaklıkta denizimiz var, 67 kilometre uzunluğunda sahilimiz var. Serinlemek isteyenler denize gitmeli. Türkiye\'nin en yüksek debiye sahip ırmaklarından bir tanesi. Bu ırmakta oyun olmaz. Irmağa girmek sadece insanın kendi hayatıyla oyun oynaması anlamına gelir. Manavgat ırmağı ile oyun oynamayalım dedi. Manavgat Irmağı\'na serinlemek amacıyla girmenin doğru bir davranış olmadığını vurgulayan Kaymakam Yiğit, Irmağa giriş için güvenli bir alan olması lazım. Girişin çıkışın güvenli kılınması ve her türlü güvenlik önleminin alınması gerekir. Manavgat Irmağı\'nda ise böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü üretim yapılan ve üzerinde 2 baraj olan bir ırmakta doğal olarak su seviyesi zaman zaman düşecektir, zaman zaman artacaktır. Bu durumda ırmaktaki tehlikeyi arttıracak diye konuştu. \'BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA OLUYORLAR\' Kaymakam Mustafa Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü 5- 6 gün önce çocuğun kaybolduğu ırmakta arama çalışması yapılabilmesi için su akışı kapatılıyor. Ancak bunu bazı vatandaşımız yanlış değerlendirip, \'Irmakta su seviyesi düştü, ırmağa girelim, eğlenelim\' tarzında düşünüyor. Ancak ırmağın tekrar açılmasından haberleri olmuyor, dolayısıyla büyük tehlike altında oluyorlar. Bütün vatandaşımızı, piknikçilerimizi ve özellikle anne babalarımızı, özellikle bu dönemde çocuklarını ırmağa salmamalarını veya girmelerine engel olmaları konusunda uyarıyoruz. Bunu vatandaşımızdan bekliyoruz çünkü üzücü hadiseler meydana geliyor. SAMET\'İ ARAMALAR SÜRÜYOR Geçen cuma kaybolan Samet\'in arama çalışmalarının kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin de katılımıyla yapıldığını ve aramaların ırmakta ve denizde hala devam ettiğini de söyleyen Kaymakam Yiğit, Jandarma arama kurtarma, Sahil Güvenlik, polis, AFAD ve IHH gibi kuruluşlar tarafından Samet arandı. Çok geniş bir ekiple aramalar halen de hem ırmakta hem de denizde devam ediyor. Bütün kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları seferber olmuş durumda ama henüz bir gelişme yok. Ayrıca Manavgat Irmağı çok büyük. Suyu kapattığımız zaman barajlarda da şişme yapıyor, o nedenle bugünkü araştırmaların ardından yarın bir değerlendirme toplantısı yaparak çalışmalar konusunda karar vereceğiz dedi.