(Görüntülü) Antalya Kumluca'da orman yangını (8)

\'ALEVLER RÜZGARLA YÖN DEĞİŞTİRDİ\' Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, yangının etkili olduğu ve tehdit ettiği alanla ilgili net bir bilgi veremediklerini belirterek, \"Yangın deniz tarafında belli ölçüde kontrol altına alındı ama rüzgarın yön değiştirmesiyle diğer tarafa yöneldi\" dedi. Bazı seraların yangın nedeniyle zarar gördüğünü kaydeden Uzun, yangının söndürülmesinin ardından görevlilerin bölgeyi gezerek hasar tespiti yapacaklarını aktardı. Yangının herhangi bir yerleşim yerini tehdit etediğini söyleyen Uzun, \"Yangının durumunu tam olarak bilmiyoruz. Bazı meskun alanlara yaklaşıyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun bir şekilde mücadele ediyor\" diye konuştu. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de yangını kontrol altına alma çalışmalarının tüm yoğunluğuyla devam ettiğini belirtti. Bütün ekiplerin görev başında olduğuna işaret eden Göven, \"Bütün imkanlar seferber edildi. Ancak rüzgarın yön değiştirmesi ve şiddetlenmesi yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Maalesef böyle bir şansızlığımız var\" dedi. BAKAN PAKDEMİRLİ GELİYOR Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin de yangın bölgesine gelerek incelemede bulunacağı, Mavikent Tabiat Parkı\'nda saat 17.30 gibi açıklama yapacağı kayldedildi.