(Görüntülü) Antalya Kumluca'da orman yangını (4)

ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ DİKİCİ: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici yaptığı açıklamada, \"Bugün Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı Adrasan Orman İşletme Şefliği Mavikent Yenicepinar mevkisinde saat 10.25\'te orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle genişleme eğilimi gösteren yangına Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler müdahale ediyor. Yangına şu anda 38 arazöz, 134 yangın işçisi, 5 dozer, 5 söndürme helikopteri, 1 amfibi uçak ve idare helikopteriyle müdahaleye devam ediliyor\" dedi.