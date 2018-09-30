(Görüntülü) Antalya Film Forum başladı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ULUSLARARASI Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl 5\'incisi düzenlenen Antalya Film Forum başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, \"Antalya Film Forum, Türkiye\'den çıkacak projeleri dünyadaki profesyonellere tanıtmak, sinemacıları teşvik etmek için oluşturulmuş bir proje geliştirme marketidir\" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl 55\'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Antalya Film Forum, açılış töreniyle başladı. Film oturumlarının da yapılacağı Hotel Su\'daki açılış töreninde, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel forumun önemine değinen bir konuşma yaptı.



Forumun 5\'inci yılında olduğunu hatırlatan Başkan Türel, geçen 4 yıllık süreçte sinema sektörünün forumda bir araya geldiğini söyledi. Sinema sektöründe yeni bir kuşağın ortaya çıkmasına forumun etkisinin büyük olduğunu ifade eden Başkan Türel, \"Antalya Film Forum, Türkiye\'den çıkacak projeleri dünyadaki profesyonellere tanıtmak, sinemacıları teşvik etmek için oluşturulmuş bir proje geliştirme marketidir. 6 platform ile yapım aşamasındaki uzun ve kısa metraj film projelerini desteklemeye devam ediyor. Paneller, atölyeler ve birebir etkinlikler ile öğretici bir platform oluşturuyor\" diye konuştu.



Bu yıl düzenlenen festivalin ve forumda gerçekleştirilen etkileşimin artarak devam etmesini dileyen Başkan Türel, “Biz hayallerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Bir gün Oscar\'lık bir filmin köşesinde Antalya Film Forum\'un imzası neden olmasın\" dedi.



Açılışın ardından Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan, projeler ve etkinlikler hakkında bilgi verdi.

