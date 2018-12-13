(Görüntülü) Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, otomobilinde ölü bulundu (3) 

BAŞSAVCI: İNTİHAR ÜZERİNDE DURUYORUZ



Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan\'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde durduklarını söyledi. Başsavcı İnal, \"İlk belirlemelere göre olayın intihar olduğunu düşünüyoruz. Olay yerinde ele geçirilen materyaller üzerinde detaylı bir inceleme yapılacak. İlgili cumhuriyet savcılarımız, emniyet müdürlüğü olay yeri ekipleri ve adli tıp kurumu tarafından soruşturma detaylı bir şekilde devam etmektedir. Soruşturma sonunda başka bir şey çıkarsa kamuoyuna bilgi verilecektir. İntiharın gece saatlerinde olduğunu düşünüyoruz. Sabah saatlerinde emniyet müdürlüğümüze ihbarı gelmiş. İhbar üzerine emniyet müdürümüzle beraber olay yerinde gerekli incemlemeleri yaptık. Değişik bir bilgi olursa yine paylaşırız kamuoyuyla\" diye konuştu.