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(Görüntülü) Antalya Dinler Bahçesi'nde Noel ayini

  Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Hoşgörü (Dinler) Bahçesi'nde yerleşik yaşayanlarla tatile gelen Hristiyanların katılımıyla Noel ayini yapıldı

26 Aralık 2018 15:48

 

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik ilçesinde cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Hoşgörü (Dinler) Bahçesi\'nde yerleşik yaşayanlarla tatile gelen Hristiyanların katılımıyla Noel ayini yapıldı.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan, içerisinde cami, kilise ve sinagogun bir arada olduğu Dinler Bahçesi\'nde düzenlenen Noel ayinine Antalya\'da yerleşik yaşayanlarla tatil için gelen Hristiyanlar katıldı. Ayini Antalya Kaleiçi Kilisesi\'nde görevli papaz Ludger Paskert yönetti.

Cami ve sinagogun ortasında kalan küçük kilisedeki ayinde Ludger Paskert, Noel\'i kutladı. Ardından Noel ilahilerinin okunduğu ayinde, barış ve dostluk mesajları verildi. Piyano resitalinin ardından ayin sona erdi.


 

 

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