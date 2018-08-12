(Görüntülü) ANTALYA Bebeğinin olduğu ceset torbasını okşadı HD 2

Haber Süleyman EKİN-Kamera İsmail ÖRSANTALYA, (DHA) Bebeğinin olduğu ceset torbasını okşadı (2)- Yeniden Burdur\'un Bucak ilçesinde, nefes borusuna kaçan mama nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürülen 3 aylık Hatice Damla Akbaş\'ın anne- babası, bebeklerinin ölümüyle ilgili hastanede görevli doktorun ihmali olduğunu öne sürdü. Anne Emine Akbaş, kucağına verilen bebeğinin bulunduğu ceset torbasını okşayıp gözyaşı döktü. Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Bucak ilçesine bağlı Boğazköy\'de meydana geldi. 3 aylık Hatice Damla Akbaş\'ın nefes borusuna mama kaçtı. Aile fertlerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği bebek, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Minik Hatice Damla, doktorların müdahaleSine rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu\'na gelen Emine- Ahmet Akbaş çifti, çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek, Bucak Devlet Hastanesi\'nde görevli doktoru suçladı. 4 yaşında bir çocuğu daha olan Emine Akbaş, Bebeğim kusuyordu. Bucak Devlet Hastanesi acil servisine götürdük. Burada R. adlı doktor, çocuğu neden getirdiğimi sordu. Ben de ishal olduğunu ve yediğini çıkardığını söyledim. Ayrıca ateşi olduğunu söyledim. O da \'Tamam\' dedi ama ne ateşini ölçtü ne de ishalinin nasıl olduğunu öğrenmek için bezine baktı. Hiçbir şeyine bakmadı. \'En azından bir serum bağlayın, belki ishali durur\' dedim. Onu da yapmadı. Reçete yazıp elime verdi. Sonra da \'Pazartesi günü uzman doktora getir, göster\' diyerek başından savdı. Mecbur onun dediğini yaptım diye konuştu. \'İLGİLENMEDİ, BAŞINDAN SAVDI\' İlaçları alıp, çocuğunu eve getirdiğini kaydeden Akbaş, Çocuğa gelince mama verip, yatırdım. Sonrasında çocuktan ses kesilince kucağıma aldım ve anneme, çocuğuma bir şey olduğunu söyledim. Annem de aldı bağırmaya başladı. Ben de anneme \'Anne ne olur çocuğumu kurtar\' diyerek bağırıp, ağladım. Duyan komşu geldi. Hemen 112\'yi aradım dedi. Çocuğunun ambulansla Bucak Devlet Hastanesi\'ne götürüldüğünü aktaran Emine Akbaş, şunları kaydetti Hastanede kimse bilgi vermedi. 1 saat kadar bekledik. Doktor, çocuğun yediği mamayı atamadığını ve hala atmaya çalıştığını, her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söyledi. Orada doktorla da tartıştık. Bir süre sonra orada görevli olduğunu düşündüğüm birisi bana \'Çocuğunuz morga iniyor\' dedi. Ben o an kendimden geçtim. \'R.\' adlı doktoru suçluyorum. Çünkü ben çocuğumu gündüz o doktora götürdüm ve benimle ilgilenmedi. Başından savdı. Ahmet Akbaş ise Gereğinin yapılmasını istiyorum. Bizim canımız yandı. Başkasının canı yanmasın. Böyle doktorlar sürülsün. Cezasız kalmasın. Ben de şikayetçiyim dedi. HALASI KUCAĞINDA TAŞIDI Hatice Damla Akbaş\'ın cansız bedeni işlemlerinin ardından halası Şerife Gökkara tarafından morgdan alındı. Bebeği baba Ahmet Akbaş\'la birlikte morg önünde bekleyen otomobile kucağında taşıyan Şerife Gökkara, daha sonra aracın arka koltuğunda oturan anne Emine Akbaş\'ın kucağına verdi. Anne Akbaş, gözyaşı dökerek ceset torbasını okşadı. Hatice Damla Akbaş\'ın cansız bedeni toprağa verilmek üzere baba memleketi Konya\'ya götürüldü.