(Görüntülü) ANTALYA Bakan Ersoy Kemer'de esnafı ziyaret etti

Bakan Ersoy Kemer\'de esnafı ziyaret etti KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya\'nın Kemer ilçesinde esnafı ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla geldiği Kemer\'de esnafı ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in de eşlik ettiği Bakan Ersoy, Liman Caddesi\'ndeki esnafı ziyaret etti, bayramlarını kutladı. Esnafın sorunlarını dinleyen Ersoy, bir kafede dinlenen yabancı turistlerle de sohbet etti. Turistlere, Türkiye ve tatilleri hakkındaki görüşlerini soran Ersoy, aldığı iyi yanıtlar üzerine gelecek yıl da tatillerini Antalya\'da geçirmelerini tavsiye etti. Bakan Ersoy ziyarette bulunduğu bazı dükkanlarda alışveriş de yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Bakan Ersoy ve Başkan Türel\'in esnaf ziyaretleri detay Bakan Ersoy\'un alışveriş detayı Bakan Ersoy\'un turistlerle kafe de İngilizce sohbeti kısa detay Bakan Ersoy\'un vedası ve araçla ayrılması 0214 dakika ve 433 MB Haber- Kamera Levent YENİGÜNKEMER(Antalya), (DHA) - (Tür: Yurt)