(Görüntülü) Antalya Açık'ta çiftler şampiyonu Demoliner - Gonzalez ikilisi oldu

Namık Kemal KILINÇSERİK(Antalya), (DHA)

ATP World Tour 250 THY Antalya Açık Tenis Turnuvası\'nın altıncı günü ana tablo tekler yarı final ve çiftler final müsabakaları ile devam etti.

Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla Belek Turizm Merkezi\'ndeki bir otelin çim kortlarında düzenlenen turnuvanın altıncı gününde ana tablo teklerde yarı final ve çiftlerde final müsabakaları yapıldı. Tek erkekler yarı finalde turnuvanın seri başlarından Bosna Hersekli Damir Dzumhur, Çek Jiri Vesely\'i 2-0 mağlup etti. Diğer maçta ise turnuvanın diğer seri başlarından Fransız Adrian Mannarino, vatandaşı Gael Monfils\'u ise 2-1 yenerek finale yükseldi.

Çift erkekler finalinde ise Marcelo Demoliner (Brezilya) - Santiago Gonzalez (Meksika) ikilisi, Sander Arends (Hollanda) - Matwe Middelkoop (Hollanda) ikilisini 2-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Maç sonunda düzenlenen çiftler ödül töreninde şampiyon olan takıma ödülleri Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Kaya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Kaya tarafından verildi.

Turnuva yarın oynanacak ana tablo tek erkekler final karşılaşması ile sona erecek. Tek erkekler finalinde Fransız Adrian Mannarino ile Bosna Hersekli Damir Dzumhur karşı karşıya gelecek.