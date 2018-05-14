(Görüntülü) Anneleri eğlendiren etkinlik

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da özel bir futbol okulu tarafından Anneler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Anneler, şişme langırt ve sumo güreşi oyunlarına katıldı, eğlenceli anlar yaşadı. Umurca Mahallesi\'ndeki bir futbol okulu, tarafından Anneler Günü nedeniyle, çeşitli aktivitelerin yer aldığı etkinlik gerçekleştirildi. Çocuklarını antrenmana getiren anneler, hazırlanan şişme oyunlarla karşılaştı. İlk olarak langırt oyunu oynayan anneler, zorlu anlar yaşadı. Bazı pozisyonlarında ise çocuklarına taş çıkarttı. Şişme futbol sahanın içine giren anneler, bir süre maç yaptı. Daha sonra oynadıkları langırtta yenilen anneler ise şişme sumo güreşi kostümleri giyip, güreşti. Şişme sumo güreşi kıyafetlerinin içinde aşırı efor sarf eden anneler, ter döktü. Futbol Okulu\'nun sorumlusu Emrah Çatak, \"Anne ve çocuklarının keyifli bir gün geçirmesi için bu etkinliği gerçekleştirdik. Her zaman anneler antrenmanları izlerken çocuklarına \'vur oğlum\', \'arkanda\', \'sağdakine atsana\' topu yorumlarda bulunuyorlar. Bugün de biz anneler için böyle bir oyun hazırlayarak, annelerinin onları izlerken nasıl hissettiklerini görmelerini sağladık. Ardından da çocuklar annelerine karanfil, Atatürk ve Zübeyde Hanım resimli magnetler hediye etti\" dedi.