(Görüntülü) Anneler, zilin çalmasını beklerken dans ediyor

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesindeki Necatibey İlkokulu\'nda çocuklarının dersten çıkmasını bekleyen veliler, halk oyunları eğitimi alıyor. Hem öğretmenlerle hem de öğrencilerle iletişimlerini güçlendiren anneler, eğitim öncesi zumba yaparak ısınıyor.



Necatibey İlkokulu\'nda dersteki çocuklarını bekleyen velilere, kültürel miras halk oyunları öğretiliyor. Sağlıklı yaşam için zumba yapan anneler, çocuklarıyla birlikte katılacakları yıl sonu gösterisine hazırlanıyor. \'Okullar Hayat Olsun\' projesi kapsamında velilerin de okul içerisinde kaliteli vakit geçirmesini istediklerini anlatan Necatibey İlkokulu Müdürü Aslı Esra Kaplan, çalışmaların, öğretmen veli ilişkilerine olumlu yansıdığını söyledi. Tam gün eğitim verilen Necatibey İlkokulu\'nda öğrencilerin saat 12.20\'de öğle tatiline çıktığını belirten Kaplan, \"Velilerimiz öğle tatilinde öğrencilerine yemek getiriyor. 13.00\'ten 14.30\'a kadar çocukların dersi devam ediyor. Velilerimiz bu zaman zarfında boş kalıyor, kimileri bahçede kimileri okul dışındaki kafelerde öğrencilerini bekleyerek vakit geçiriyordu. Onların da kaliteli zaman geçirmediklerini fark ettik. Spor salonumuzu onlara ayırarak kültürel mirasımız olan halk oyunlarını velilerimize öğretmeye başladık\" dedi.



Öğrencilerin de çocuk kulüplerinde halk oyunlarını öğrendiklerini kaydeden Kaplan, böylece aile içindeki anne çocuk ilişkisinin de güçlendiğini ifade etti. Hem anneler hem öğrencilerin eş zamanlı olarak halk oyunlarını öğrendiklerini dile getiren Müdür Aslı Esra Kaplan, \"Konak Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaptık. Katılımcılar kursun başında ve sonunda zumba çalışmaları yaparak kendi koordinasyonlarını sağlıyor. Bu çalışmaların olumlu etkilerini gördük. Veliler okula gelirken çekingenlik duyuyor, isteksiz davranıyorlardı. Şimdi okula koşarak geliyorlar. Öğrenciler de okulun farklı bir yönünü gördüler. Onlar için okul sadece ders işlenen sıkıcı bir dört duvar değil, annelerinin gelip halk oyunları öğrendiği, dans ettiği, sosyalleştiği bir ortam oldu. Annelerinin buradan gülerek çıktığını gören çocuklar daha mutlu olmaya başladı\" diye konuştu.



ÖĞRETMENLER DE KATILIYOR



Necatibey İlkokulu sınıf öğretmeni Seval Köylü de fırsat buldukça bu etkinliğe destek verdiklerini söyleyerek, \"Okul müdürümüzün Halk Eğitim Merkezi ile kurduğu iletişim sayesinde kurs öğretmeni eşliğinde velilerimiz bu etkinliğe katılıyor. Biz de fırsat buldukça onlarla beraber oluyoruz. Velilerimiz çocuklarını okula bıraktıktan sonra güzel vakit geçiriyor. Bu çalışmayı biz de destekliyoruz. Zaman buldukça diğer öğretmenlerle birlikte katılacağız. Velilerle beraber bir faaliyette bulunmak hem onlar hem de bizim açımızdan iletişimi güçlendiriyor\" dedi.



EVDE ÇOCUKLARLA GÖSTERİYE HAZIRLIK



Okulda 1 ve 4\'üncü sınıfa giden iki çocuğunun eğitim aldığını anlatan velilerden Havva Uzun, dans etkinliği sayesinde sosyalleştiklerini belirtti. Uzun, \"Ben de burada arkadaşlar edindim ve sosyalleştim. Çocuklarımız da halk oyunları kursu görüyor. Evde hareketleri birbirimize gösteriyor, keyifli vakit geçiriyoruz. Dışarda boş oturmak yerine bu aktiviteye katılmaktan çok memnunum\" diye konuştu. Kızının ikinci sınıfta okuduğunu söyleyen Alev Aytar ise çalışan bir anne olarak çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmek istediğini söyleyerek, \"Bu aktiviteyi duyunca şaşırdım. İlk kez bu okulda bunu duydum. Ben ayrıca spor yapıyorum. Ama burada çok daha güzel vakit geçiriyoruz. Diğer velilerle de kaynaşıyoruz. Çocuklarımızla iletişimimiz de güçleniyor. Bu aktivite bize çok iyi geldi. Velilerle dışarda da görüşmeye başladık\" dedi. Uzun zamandır böyle bir etkinliğe katılmadığını anlatan Huriye Korkmaz da şunları söyledi:



\"Çocukları okula bıraktıktan sonra zamanımızı bu şekilde değerlendiriyoruz. Ben daha önce de halk oyunları oynamıştım. Bu aktiviteyi devam ettirdiğim için mutluyum. Eşim de gayet memnun. Sene sonunda güzel bir gösterimiz olacak. Çocuklarla birlikte bir gösteri yapacağız.\"