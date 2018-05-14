(Görüntülü) Anne ve kızı öldü, polis her yerde gri renkli otomobili arıyor (2)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER Kahramanmaraş\'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Lütfiye ile kızı Hatice Sinem Kanadıkırık\'ın cenazeleri, Kale Mahallesi\'ndeki mezarlığa götürüldü. Anne ve kızın cenazeleri yan yana konuldu. Eşini ve kızını kaybeden Üsame Kanadıkırık, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. İmam önce Lütfiye Kanadıkırık\'ın ardından da kızı Hatice Sinem\'in cenaze namazını kıldırdı. Helallik alınmasının ardından anne- kızın cenazeleri, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Üsame Kanadıkırık, eşi ile kızının mezarına toprak atılırken, dua etti. \'ÖNCE ÇARPTI, SONRA KIZIMIN AYAKLARININ ÜZERİNDEN GEÇTİ\' Kazayı yara almadan atlatan Üsame Kanadıkırık\'ın, 5 aylık hamile eşi Lütfiye ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık ile alışveriş merkezinden döndüğü öğrenildi. Üsame Kanadıkırık\'ın yakını, \"Üsame, bana kazayı anlatırken, \'Otomobil çarptıktan sonra kızım motor kaputunun üzerine düştü. Sürücü geri gidip, kızım yere düştükten sonra bacaklarının üzerinden geçip gitti. Allah\'tan gelene bir sözüm yok; ama kızımın ayaklarını tepeleyip, gitmesi çok ağırıma gitti\' dedi\" diye konuştu. Öte yandan anne- kızın ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün yakalanması için polislerin çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.