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(Görüntülü) Ankara'ya şehit ateşi düştü

Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA) İSTANBUL'da, eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Gökselin Saylan'ın, Ankara'daki baba evine ateş düştü

26 Kasım 2018 21:18

Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA) İSTANBUL\'da, eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Gökselin Saylan\'ın, Ankara\'daki baba evine ateş düştü. İstanbul Sancaktepe\'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Albay Gökselin Saylan\'ın acı haberi, Anıttepe Kızılcık Sokak’ta yaşayan babasına sağlık ekipleri kontrolünde verildi. Askeri yetkililer, 2 çocuk sahibi baba İsmet Saylan’a oğlunun şehit olduğu haberini verdi. Baba Saylan, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı. Bu arada şehidin cenazesinin ailesinin vereceği karardan sonra Ankara veya İstanbul’da yarın toprağa verileceği bildirildi.

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