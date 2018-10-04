(Görüntülü) Ankara'ya şehit ateşi düştü

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK\'lı teröristlerin daha önceden asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Özgür Can İnce\'nin (26) Ankara\'daki ailesine acı haber ulaştı.



Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasındaki Umutlu köyü yol ayrımında devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması için görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca, bugün saat 06.00 sıralarında saldırı düzenlendi. PKK\'lı teröristler, daha önceden yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada 7 asker şehit oldu, 2 asker de ağır yaralandı.



Şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Özgür Can İnce\'nin acı haberi, Ankara\'nın Etimusgut ilçesine bağlı Atakent Mahallesi\'nde oturan ailesinin evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan şehidin babası Ömer ve annesi Sündüz İnce, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin anne ve babasını jandarma, polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. Şehidin ailesinin oturduğu bina Türk bayraklarıyla donatılırken, Etimesgut Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.



Şehidin bekar olduğu öğrenildi.

