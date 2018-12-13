(Görüntülü) Ankara'da yoğun kar yağışı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da dün gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bu gece etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Ankara\'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak kar yağışı, kentin cadde ve sokaklarını kısa sürede beyaza bürüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı kişiler kar yağışı nedeniyle yürümekte güçlük çekerken, trafikte aksaklıklar görüldü. Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.