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(Görüntülü) Ankara'da yılbaşı hindileri satışa çıkıyor

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesi Karagedik köyünde yaşayan Sedat Dağdeviren, yıl boyunca yetiştirdiği hindileri, yılbaşı öncesi kilosu 26 TL'den satışa çıkaracak

17 Aralık 2018 14:28

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'nın Gölbaşı ilçesi Karagedik köyünde yaşayan Sedat Dağdeviren, yıl boyunca yetiştirdiği hindileri, yılbaşı öncesi kilosu 26 TL\'den satışa çıkaracak. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindiler, 2018 yılının son gününde sofralardaki yerini almak için hazırlanıyor. Karagedik Köyü\'nde uzun yıllar büyükbaş hayvan ve hindi yetiştiriciliği yapan Sedat Dağdeviren de çiftliğinde beslediği hindileri yılbaşı öncesi satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Dağdeviren, hindileri kilosunu 26 TL\'den satacağını söyleyerek, şöyle konuştu: \'\'Yılbaşının gelmesi ve talebin de çok olması sebebiyle hindi yetiştiriciliği yapıyoruz. Ancak hindilerin bakımı zor biraz. Hindileri soğuk havada ısıtmak gerekiyor. Onlar için soba yakıyoruz. Bazen elektrikli soba kullandığımız da oluyor. Büyütmek için emek harcıyoruz. Genellikle buğday ile besliyoruz. Yılbaşından ayrı olarak kasaplara da veriyoruz. Satışlarımız genellikle bu şekilde oluyor. Satışlarımızda geçen seneye göre daha fazla artış var.\"

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