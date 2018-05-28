(Görüntülü) Ankara'da sağanak yağış ve dolu etkisini gösterdi (11)

DOLU YIĞINI OLUŞTU Gökhan CEYLAN, Muhammet BAYRAM, Gizem KARADAĞ/ANKARA (DHA) – METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü\'nün saatler öncesinden ikazda bulunduğu Ankara\'da sağanak yağış ve dolu etkisini gösterdi. Dikmen’de yer yer 50 santimetreyi bulan dolu yığını yolu trafiğe kapattı. Başkent’te bugün saat 14.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış yerini dolu yağışına çevirdi. Yaklaşık 8 dakika süren sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Genelkurmay Kavşağı ile önceki yağışta araçta mahsur kalanların belediye ekiplerince kurtarıldığı Akay Altgeçidi\'ni yine sel suları bastı. DOLU YIĞINI OLUŞTU Dikmen semtinin çeşitli mahallerinde de dolu yağışı etkili oldu. Dikmen Ata Mahallesi 1071\'nci Caddenin kesiştiği noktaya diğer ara cadde ve sokaklardan yağmur sularıyla gelen dolu birikintisi yer yer 50 santimetreyi buldu. Dolu yığının olduğu 1071\'nci cadde trafiğe kapandı, yolu iş makineleri trafiğe açtı. Keçiören\'de Etlik Caddesinde ise vatandaşlar araçlarını dolu yağışından korumak için üstlerine halı ve karton koydu.