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(Görüntülü) Ankara'da patenli gençlerin trafikte yaptıkları ‘pes' dedirtti

Burak KÖROĞLU, ANKARA (DHA) - Ankara'da patenli bir grup gencin, trafikte araçların arkasına takılarak ilerleyişleri vatandaşlar tarafından görüntülendi

05 Kasım 2018 14:51

Burak KÖROĞLU, ANKARA (DHA) - Ankara\'da patenli bir grup gencin, trafikte araçların arkasına takılarak ilerleyişleri vatandaşlar tarafından görüntülendi.


 

Ankara\'da kaydedilen görüntüler, izleyenlerin tepkisi çekiyor. Farklı bölgelerde çekilen iki görüntünün birinde bir grup patenli gencin yolcu otobüsünün arkasına takıldığı; diğer görüntüde ise trafik ışıklarında duran otomobilin tamponuna tutularak ilerledikleri görülüyor.



Canlarını hiçe sayan bu gençleri gören diğer sürücüler ise bu durumu kayda aldı.

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