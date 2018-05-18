T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Ankara'da köprü boşluğuna düşen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

ANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, köprü boşluğundan aşağıdaki yola düştü

18 Mayıs 2018 18:46

ANKARA\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, köprü boşluğundan aşağıdaki yola düştü. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Ankara çevreyolu Yuvaköy yakınlarında meydana geldi. Mehmet Alkan (48) yönetimindeki 11 DY 572 plakalı TIR, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yolun sol kısmında bulunan köprü boşluğuna düştü. Yaklaşık 20 metreden köprü boşluğuna düşen TIR, ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü Alkan, olay yerine hayatını kaybetti. Alkan\'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARATIRFeciEdinilenAnkaraYuvaköyMehmet AlkanDYYaklaşıkMeydanaAlkanPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24