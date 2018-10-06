(Görüntülü) Ankara'da halk otobüsündeki bıçaklı kavga kamerada

ANKARA\'nın Altındağ ilçesinde halk otobüsünde \'ayağını topla\' ikazı sonrası çıktığı öne sürülen kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı. Olay otobüs kamerasına yansıdı.







Olay, önceki gün Altındağ\'da meydana geldi. Hareket halinde ki halk otobüsünde bulunan A.A. ve F.A., araç içerisindeki koltuklardan birinde oturan Ali Osman A.\'yı \'ayağını topla\' diyerek uyardı. Ancak Ali Osman A. kendisini uyaran kişilere tepki gösterdi, ardından ise tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. A.A. ve F.A. tarafından yumruk ve tekmelerle darp edilen Ali Osman A. üzerindeki bıçakla iki kişiyi yaraladı. Şoförü de bıçakla tehdit ederek aracın kapısını açtıran Ali Osman A. olay yerinden kaçtı. Bu sırada kan kaybeden iki kişi otobüs şoförüne, \"Bizi çabuk hastaneye götür\" diye bağırdı. Otobüs şoförü rotasını değiştirerek kan kaybeden iki kişiyi Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü. Yaşanan anlar otobüs kamerasına yansıdı.





Olayın ardından kaçan Ali Osman A.\'nın yakalanması için cinayet büro ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Otobüs kamerası ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin eşkâlini belirledi. Ayrıca AnkaraKart\'tan da sürekli seyahat ettiği güzergâhı tespit etti. Ali Osman A. yaşadığı mahallede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.