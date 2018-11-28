(Görüntülü) Ankara'da freni patlayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

ANKARA’da freni patlayan kamyon 9 araca çarparak güçlükle durabildi. Kaza da can kaybı yaşanmazken kamyonda bulunan iki kişi yaralandı.









Kaza, saat 10.00 sıralarında Keçiören Estergon Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yokuş aşağı seyir eden sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 06 GC 5167 plakalı kamyon, freni boşalınca yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı. 9 aracı hurdaya çeviren kamyon, lastikleri koptuktan sonra güçlükle durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon şoförü ve kaza sırasında kamyondan atlayan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kaza sırasında iş yerinde bulunduğunu ifade Erkan Eroğlu, “Sesi duyunca koşarak dışarı çıktık. Kamyon arabalara çarparak durabildi. Şoförü biz yan kapıdan çıkardık. Muavin varmış freni patlayınca atlamış kamyondan, daha sonra hastaneye kaldırdılar” dedi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.