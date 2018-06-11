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(Görüntülü) Ankara'da camiye yıldırım düştü, minaresi yıkıldı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu, caminin minaresi yıkıldı

11 Haziran 2018 00:53

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'nın Yenimahalle ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu, caminin minaresi yıkıldı. Minarenin yıkıldığı sırada lavoboda abdest alanlar,olayı yara almadan atlattı.

Olay, akşam saatlerinde Macunköy Mahallesi\'nde bulunan Hacı Ziya Yaman Macunköy Merkez Camisi\'nde meydana geldi. İlçede yağmur yağışı başladıktan kısa bir süre sonra yıldırım düştü. İsabet eden yıldırım nedeniyle caminin minaresi yıkıldı. Minarenin yıkıldığı sırada camide abdest alanlar olayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, cami bir süre için ibadete kapatıldı.

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