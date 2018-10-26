(Görüntülü) Ankara'da bedeli askerlik yapanlar yemin edip, terhis oldu

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- Ankara Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı\'nda bedelli olarak 21 gün silah altına alınan 2 bin 475 asker, yemin ettikten sonra terhis oldu. Törende, Ankara Kulübü Seğmen ekibi tarafından halkoyunları gösterisi yapıldı. Bedelli Askerlik 2\'nci Celp Dönemi kapsamında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı\'nda silah altına alınan ve 3 haftalık eğitimlerini tamamlayan 2 bin 475 asker için yemin töreni düzenlendi. Törene, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı Albay Burç Pekin ile asker aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından 2 bin 475 asker, iki grup halinde yemin etti. Ardından birliğe ilk katılan piyade er Ersoy Kılıç, yaş kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra eğitimde, sporda ve atışta başarılı olan 8 askere Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı Albay Burç Pekin tarafından başarı belgesi ve hediye verildi. Albay Pekin, daha önce aynı birlikte askerlik yapan erlerin, babalarına ve dedelerine de hediye verdi. Ankara Kulübü Seğmen ekibi halkoyunları gösterisinin ardından askerler marşlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Tören sonrası, 21 gün bedelli askerlik yapan erler aileleriyle buluştu. Askerler, aile yakınlarına sarılarak hasret giderdi. Askerler, yemin töreni sonrası heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtti.