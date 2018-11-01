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(Görüntülü) Ankara'da 2 TIR çarpıştı: 2 yaralı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK,(Ankara),(DHA)Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 TIR'ın çarpışması meydana gelen kaza da 2 kişi yaralandı

01 Kasım 2018 19:52

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK,(Ankara),(DHA)Ankara\'nın Çubuk ilçesinde 2 TIR\'ın çarpışması meydana gelen kaza da 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Çubuk-Şabanözü Karayolu Havyan Pazarı yakınında meydana geldi. Şakir Metin (36) yönetimindeki 06 EDV 1634 TIR ile Mustafa Şahin (45) idaresindeki 06 GK 334 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Metin ile Şahin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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