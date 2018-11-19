(Görüntülü) Anestezi atıkları sanat eserine dönüştü

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRK Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği\'nce düzenlenen yarışmayla anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan tıbbi atıklar, sağlık çalışanları tarafından sanat eserlerine ve kullanılabilir eşyalara dönüştürüldü. Antalya\'nın Belek turizm bölgesinde gerçekleştirilen Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği\'nin 52\'nci Ulusal Kongresi\'nde, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan her türlü tıbbi atığın doğaya bırakılması yerine geri dönüşümünün sağlanması yönünde farkındalık oluşturulması için \'sürdürülebilirlik\' ana tema olarak belirlendi. Bu kapsamda dernek tarafından atıkların geri dönüşümüyle ilgili yarışma düzenlendi. Yarışmacılara ilham olması açısından da derneğin desteğiyle Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde Endüstriyel Tasarımcılar Hande Işık Tosun ve Mert Tosun, atıklardan Arbor Esthesia (Duygu Ağacı) oluşturdu. Yarışma kapsamında sağlık çalışanları, anestezi ve yoğun bakım ünitelerindeki atıkları Atatürk silüetli Türk bayrağı, çamaşır sepeti, sehpa, tabure, heykel, tablolar, kedi evi, süs objeleri gibi çeşitli eserlere dönüştürdü. Kongre Başkanı Gazi Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zerrin Özköse Şatırlar, kongrede bu yıl daha yaşanabilir dünya için sürdürülebilirlik konusunu ele aldıklarını, sloganın da \'Daha yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir anestezi\' olarak belirlendiğini söyledi. Anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde katı ve gaz olmak üzere iki atık türü olduğunu belirten Prof. Dr. Şatırlar, bu atıklarla ilgili veri olmadığını, kongrede bu atıkların geri dönüşümüne ve miktarının belirlenmesine yönelik tavsiye kararı alındığını, farkındalık oluşturulmak istendiğini dile getirdi. \'AMACIMIZ, ATIK MALZEMELER ÇÖPE GİTMESİN\' Dünyadaki kirlilik, küresel ısınma ve iklim değişikliğinde anestezik atıkların payını olabildiğince en aza indirmeyi amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Şatırlar, \"Bunun için neler yapabilirsek kullanacağımız ilaçlar, seçeceğimiz yöntemler açısından bu kongrede 3 tam gün boyunca bunlar tartışıldı. Bu amaç çerçevesinde katılımcıları motive etmek, üretici yanlarını açığa çıkarmak adına neler yapabiliriz, diyerek birlikte üretelim yarışması düzenledik. Amacımız, ameliyathanede kullanılan ama hastayla bulaşı olmayan atık malzemeler çöpe gitmesin, onları kendi hayallerine göre değerlendirsinler. Sadece amacı belirledik; atık malzeme olacak, kirli olmayacak, enfekte olmayacak sonsuz yapabilirsiniz, diye\" dedi. Örnek olması için ağaç yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Şatırlar, \"Zaten bizim kongremizin görselinde de ortada bir ağaç var. Yarısı kuru, küresel ısınma ve kirliliği gösteriyor. Diğer yarısı ise anestezi ışığıyla aydınlanmış yeşermiş bir çınar ağacı. Profesyonel destek aldık. Tasarım mühendisi iki arkadaşımız fikirlerimizi birleştirerek çok zor bir işi başardı. Üstündekilerin hepsi şişe, dezenfeksiyon için kullanılan şişeler. Altında malzemelerin konduğu kutular var, gövde onunla kaplandı. Plaster altlarını sarkıttılar, açtığımız ilaç kapaklarını renkli renkli ağaçtan sarkan çiçekler olarak yaptılar ve etkileşimli bir ağaç oldu. Altından geçerken de ağacın ışıkları yanıyor ve çok sükse yaptı ağacımız\" diye konuştu. Yarışmada enteresan ürünlerin ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Şatırlar, \"Mesela; çamaşır sepeti, tamamen kapaklardan. Afitap adı verilen ilaçların içinden çıkan bilgilendirme yazı kağıtlarından oluşan heykel var. Uzay lambası denilen ameliyathanede kullanılan bir takım malzemelerden lamba. Atatürk posteri, Atatürk silüetinin olduğu Türk bayrağı, kongremizin mottosu sürdürülebilirlikle paralel karbon ayak izini çiçekli bir ayak izine çevirmek istemişler. Tablolar, yaka iğneleri yapıldı, şişe kapaklarından ve kongreye katılan tüm katılımcıların çantasına birer tane konuldu. Çöp olarak attığımız şeyleri nasıl yeniden kazanabiliriz, mesajını vermek istedik. Zaten sürdürülebilirliğin temeli de bu, bir malzemeyi başka bir malzemeye dönüştürerek kullanmak, çöpe atmamak\" dedi.