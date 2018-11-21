(Görüntülü) Andriy Shevchenko Lucescu'ya karşı saygım sonsuz

Özgür ÖZTÜRK ANTALYA,(DHA)

Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, Lucescu\'ya karşı saygım sonsuz hem teknik direktör hem de iyi bir insan olarak. Gerçekten çok iyi bir insan. Zamanında Shakhtar için inanılmaz katkılarda bulunmuştu. Bence Türkiye için de çok şey yapabilir dedi.

Antalya\'da oynanan Türkiye-Ukrayna özel maçının ardından Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko karşılaşmayı değerlendirdi. Andriy Shevchenko, Gerçekten stadyum çok doluydu. Burada oynamak ve burada bu maça katılmak inanılmaz mutluluk vericiydi. Bugün çok olumlu şeyler kaydettik. Bir sürü oyuncu oynattık, bir sürü oyuncu değişikliği yaptık. Bilgi açısından çok önemli bilgiler elde ettik. Kesinlikle bu maçı \'kullanılmamış anlar maçı\' olarak adlandırabiliriz. Hem Ukrayna hem Türkiye milli takımının maçı almak ve gol atmak için bir sürü şansı vardı ama olmadı. Maçtan ve genel olarak bizim oyuncularımızın oyunundan ve performansından memnunum diye konuştu.

Kafasında nasıl bir Ukrayna takımı olduğu ve Türkiye Milli Takımı\'ndan en çok hangi oyuncuyu beğendiğiyle ilgili soru üzerine Andriy Shevchenko, Bugünkü maç çok önemliydi. Genç oyuncularımızın performansını değerlendirmek istedik. Maç güzel geçti, çünkü herkes kendini çok iyi gösterdi. Bu tabii ki de Türkiye milli takımının göstermiş olduğu mücadele sayesinde oldu. Herkes inanılmaz istekli oynadı. Hem Türkiye hem de Ukrayna\'nın inanılmaz isteği vardı. Burada sadece bir oyuncudan bahsetmek istemiyorum. Gerçekten yüksek motivasyon açısından iki takım da böyle bir özelliğe sahipti. Tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Türkiye beni hala hatırlıyor. Türkiye\'ye gelmek her zaman çok güzel. Ben hem Türk insanına hem de Türkiye\'ye saygı duyuyorum diye konuştu.

Andriy Shevchenko, Mircea Lucescu ile de şu değerlendirmeyi yaptı

Lucescu\'ya karşı saygım sonsuz hem teknik direktör hem de iyi bir insan olarak. Gerçekten çok iyi bir insan. Zamanında Shakhtar için inanılmaz katkılarda bulunmuştu. Bence Türkiye için de çok şey yapabilir.