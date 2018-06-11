(Görüntülü) Andırın'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA) KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen hafef ticari araçtaki Faruk- Nabia Evlici çiftçi ile oğulları Onur Kaan Evlici yaralandı. Kaza, bugün öğle saatlerinde Andırın- Kahramanmaraş karayolunun 6\'ncı kilometresi Arıklar Mahallesi\'nde medya geldi. Faruk Evlice idaresindeki 07 BSH 62 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin kazayı 112 sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan sürücü ile eşi Nabia Evlice ve çocukları Onur Kaan Evlice\'yi araçtan yaralı olarak çıkarıp Andırın Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan Evlice çifti, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.