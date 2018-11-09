(Görüntülü) Anderlecht Teknik Direktörü Vanhaezebrouck'un açıklamaları

Fenerbahçe - Anderlecht maçının ardından

Erwin Koeman: \'\'Bizim için zor bir karşılaşmaydı\'\'



\'\'Anderlecht bizden daha fazla topa sahip olnuş olabilir ama biz daha iyi oynadık\'\'



\'\'Soldado konusu inanılmaz\'\'





Hein Vanhaezebrouck: \'\'Hayal kırıklığına uğradım\'\'



\'\'Gruptan çıkma şansımız kalmadı\'\'





Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4\'üncü karşılaşmasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht\'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, zor bir karşılaşma olduğunu ifade ederek Anderlecht\'in teknik açıdan iyi işler ortaya koyduğunu söyledi.



Erwin Koeman, \'\'Alper\'in sakatlığı söz konusu oldu. Sakatlık olmasaydı oynayacaktı. O sakatlanınca farklı bir yol izledik. Maçın başında sorun yaşadık. Ama öyle olmasına rağmen Anderlecht\'in net bir pozisyonu yok. Bakkali\'nin pozisyonlar üretmesini engelledik. 90 dakika boyunca takım halinde mücadele ettik. Anderlecth bizden daha fazla topa sahip olmuş olabilir ama biz daha iyi oynadık. 2\'nci yarı özgüvenli bir görüntü sergiledik. Orta sahalarımızın tamamının aynı anda hep birlikte öne çıkmaması gerekiyordu ve orta sahada 1 oyuncuyu geride bırakmaya çalıştık. Takım çalışmasından dolayı mutluyum. Cuma akşamında da iyi bir takım çalışması ortaya koyduk. Galip geldiğimiz için mutluyum\" dedi.



\'\'SOLDADO KONUSU İNANILMAZ\'\'



Koeman, Galatasaray maçı sonrası verilen cezalar hakkında, \'\'Soldado konusu inanılmaz. Birkaç kez Belhanda\'nın Soldado\'yu takip ettiğini, bir an kovaladığını gördük. Kafasını dizini dirseğini kullanıyor bunun karşısında 0 maç ceza alıyor. Bu konuda adaleti sağlayacak kişi ben değilim. Ama görüntüleri gördük onlar yalan mı söylüyor. Roberto 6 maç ceza alıyor. Nasıl oluyor da diğer oyuncu 0 maçlık cezayla karşılaşıyor. Gerçekten inanılmaz. Birini mi katletti? Birini mi öldürdü Soldado böyle ceza alıyor. Art arda Soldado\'yu takip ettiğini gördük ve bu yüzden kavga başladı. 6 maçlık Soldado ne yapmış gerçekten gülünç. Bu adalet mi? Bana göre değil. Hakem hataları Galatasaray için öyle olabilir. Ben kendi takımıma ve futbola konsantre olmak istiyorum. Çünkü ben futbolu seviyorum. Ama bazen 4\'üncü hakemle tartışmalarınız oluyor. Ama bana göre normal bir şekilde oluyor onlara saygı duyuyorum. Hakemler olmasa futbol olmaz. Hatalar yapıyorlar, çok iyi şeylerde yapıyorlar ama hakemlerin işi gerçekten zor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı yönetiyorsanız özellikle. Herkes sizi izliyor, gençler sizi izliyor. Siz rol modelsiniz. Ben hakemle veya rakiple kavga edersem o zaman oyuncularımdan ne bekleyebilirim. Onlarda aynı yola doğru gider. Futbola konsantre olmak istiyorum. Böyle derbilerde duygular olması normaldir. Ama yumruk atmak bunlar doğru değil. Duyguları artık bir kenara bırakmak gerekiyor. Günümüzde herkes çıldırmış vaziyette. Rol model olmalıyız herkes için. Cezaların maçtan önce açıklanması bizi etkilemedi. Biz sadece futbola konsantre olduk\" şeklinde konuştu.



\'\'AYNI TARİH OLMASI İNANILMAZ\'\'



Erwin Koeman, 30 sene önce Anderlecht karşısında yine 2-0 kazandıklarını ve oyuncu olarak 1 gol attığının hatırlatılması üzerine, \"Kasım\'da olduğunu biliyordum ama tam olarak tarihi bilmiyorduk. 1-0\'lık golü ben atmıştım. Aynı tarih olması inanılmaz. Bunu hatırlattığınız için teşekkürler\" ifadelerini kullandı.



VANHAEZEBROUCK: \'\'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM\'\'



Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck ise oyuncuların hataları sonucunda gruptan çıkma şansları kalmadığını söyledi.



Hein Vanhaezebrouck, \'\'Hayal kırıklığına uğramadım. Bir olasılığı muhafaza ediyoruz. İlk maçta bunu kaybetmiştik. Normalde baktığınız zaman çok uzun bir süre boyunca bir oyun kontrolü söz konusu oldu. İyi başladık. Çok iyi bir rakip vardı. Çok kolay değildi. Top çok iyi bir şekilde aktı. İyi fırsatlar bulduk ama gole çeviremedik. Bireysel hata yüzünden goller yedik. Son 20 dakikaya baktığımızda bir geri dönüş yapamadık. Daha iyi bir sonuç alabilirdik. İlk 70 dakika boyunca çok kötü bir oyun sergilemedik. Burada önemli olan gol atmaktı. Rakibiniz Fenerbahçe gibi bir takımsa hiç kolay bir maç olmaz. Gerekli ofansif performansı sergilemek kolay değil\'\' dedi.



\'\'GRUPTAN ÇIKMA ŞANSIMIZ KALMADI\'\'



Gençlerin ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Hein Vanhaezebrouck, \'\'Daha önlerinde çok uzun yıllar var. Tecrübe kazanmaları lazım. Bundan da ders çıkarıyoruz. Bundan sonra ligde şampiyonluğa odaklanmak zorundayız. Ocak\'tan sonra daha az maç oynayacağız. Geri kalan maçlarımızda puan kazanmaya bakacağız. Zagreb karşısında da puan almak için oynayacağız. Oyuncuların hataları nedeniyle gruptan çıkma şansımız kalmadı. Bunlar bir tespit tesadüften bahsetmiyorum. Elendiyseniz eğer bu bir tesadüf değildir, hatalar yapılmıştır\" diye konuştu.